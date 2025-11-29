Puro Deporte

Costa Rica arrasa en una Vuelta a Chiriquí inolvidable para el ‘Tren Rojo’

Joseph Ramírez, del equipo Colono Bikestation Kölbi, se proclamó campeón de una Vuelta a Chiriquí, dominada por costarricenses

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Vuelta a Chiriquí 2025 Equipo Colono Bikestation Kölbi Alejandro Granados, Joseph Ramírez y Sergio Arias 28 de noviembre del 2025 Cortesía: Pedalea 365
Joseph Ramírez (centro) se coronó campeón de la Vuelta a Chiriquí 2025, seguido por sus compañeros Alejandro Granados, monarca Sub 23 y Sergio Arias (der.), quienes acapararon el podio del giro canalero. (La Nación/Cortesía: Pedalea 365)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelta a Chiriquí, Panamá 2025Joseph RamírezAlejandro GranadosColono Bikestation Kolbi
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.