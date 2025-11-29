Costa Rica arrasa en una Vuelta a Chiriquí inolvidable para el ‘Tren Rojo’

Joseph Ramírez (centro) se coronó campeón de la Vuelta a Chiriquí 2025, seguido por sus compañeros Alejandro Granados, monarca Sub 23 y Sergio Arias (der.), quienes acapararon el podio del giro canalero.

Después de ganar seis de las ocho etapas, dominar la clasificación general desde el primer día y coronarse campeón tanto de la general como por equipos, la escuadra costarricense del Colono Bikestation Kölbi simplemente arrasó en la edición 45 de la Vuelta a Chiriquí, Panamá.

Luego de una gran exhibición sobre las carreteras panameñas, el pedalista nacional Joseph Ramírez, subcampeón de la Vuelta a Costa Rica 2024, se quedó con el título del giro canalero, tras el dominio de principio a fin del “Tren Rojo”, dirigido por el entrenador Elías Vega.

El Colono no soltó el liderato de la competencia durante las ocho jornadas: primero con Pablo Mudarra, después con Alejandro Granados y finalmente con el palmareño Ramírez, quien ganó una etapa y no dejó dudas del poderío de los ticos.

“La verdad estoy bastante contento con este resultado para el equipo. Además, del liderato general, ganamos la camiseta de la regularidad. Al final nos llevamos todas las categorías para Costa Rica y la mayoría de etapas. Ahora esperamos con mucha emoción lo que será el inicio de la Vuelta a Costa Rica”, expresó Ramírez.

El equipo costarricense, el Colono Bikestation Kölbi, dominó la Vuelta a Chiriquí 2025, de principio a fin, ganando seis de las ocho etapas. (La Nación/Cortesía: Pedalea 365)

En cuanto a la última etapa, Joseph comentó en la página de Facebook En Contrameta que fue una gran competencia y que, en la última fracción de este viernes, un circuito de 77 kilómetros, se cuidaron y estuvieron atentos a las fugas para no tener ninguna sorpresa al final de la prueba.

“Es un circuito que se me da muy bien. El año pasado lo habíamos corrido muy bien y terminamos con buenas sensaciones, nos sentíamos cómodos. Fue una gran experiencia correr la Vuelta a Chiriquí; cuentan con un increíble público en la zona de Chiriquí y esperamos que nos sigan apoyando”, manifestó Ramírez.

Joseph Ramírez se coronó campeón de la Vuelta a Chiriquí, Panamá, con un tiempo de 18 horas, 38 minutos y 48 segundos (18:38:48), seguido por sus compañeros del Colono Bikestation Kölbi: Alejandro Granados a 37 segundos (campeón Sub 23), Sergio Arias a 1:03, Pablo Mudarra a 5:04 y Daniel Bonilla a 6:33.

La última largada fue para Alberto Ramos, de la Selección de República Dominicana, quien fue el único corredor en vencer el dominio de los ticos, ganadores de siete de las ocho fracciones, al dejarse el primer lugar del circuito con un crono de 1:58:48.

La segunda posición fue para el nacional Jason Huertas, del Manza Té, La Selva Scott, quien ingresó con el mismo tiempo, y el beliceño Derrick Chavarría, quien terminó a un segundo del vencedor de la jornada.