Entrenador tico en El Salvador sufre y podría firmar su primera eliminación

Marvin Solano, entrenador costarricense del Luis Ángel Firpo de El Salvador, desde que llegó al plantel salvadoreño solo ha vivido buenos momentos: incluso ganó la primera división del país. Sin embargo, ahora vive un instante de zozobra, porque podría enfrentar una eliminación.

Solano y el Firpo afrontan la fase de grupos de la Copa Presidente; no obstante, el plantel empató 1 a 1 contra El Roble en la última jornada y ahora depende de otros resultados para determinar si avanzará de ronda.

El cuadro dirigido por Solano está en el Grupo C del certamen, donde ocupa el segundo puesto, aunque podría ceder su posición. El líder de la zona es El Roble con cuatro unidades; Firpo es segundo con la misma cantidad, mientras que el tercer lugar es para Cacahuatique con tres puntos y el último puesto es de Sensunte, también con tres.

Al grupo le resta un juego entre Cacahuatique y Sensunte, por lo que si cualquiera de los dos triunfa, superará tanto al Firpo como a El Roble; de esta forma sacaría al cuadro de Marvin Solano de la zona de clasificación.

El Firpo caería al tercer puesto y ya dependería del resto de grupos para determinar si puede entrar como uno de los mejores terceros a la siguiente fase. Los cuatro mejores terceros lugares avanzan. La Copa Presidente tiene seis grupos.