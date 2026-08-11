Entrenador Marvin Solano sacó su versión de ‘galán’ en El Salvador (video)

Marvin Solano besó la mano de la periodista Esmeralda Ayala de El Salvador.

Marvin Solano fue protagonista de una situación que rápidamente se hizo viral en El Salvador. El entrenador costarricense, luego del triunfo de su equipo, Luis Ángel Firpo, 2-0 contra Municipal Limeño, tuvo una entrevista con la periodista salvadoreña Esmeralda Araya y la despidió con un beso en la mano.

Fue la propia Araya quien compartió la escena en sus redes sociales. La comunicadora trabaja para Canal 4 de El Salvador.

“¡Pero profeeee! Jajaja...”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram, una muestra de que se lo tomó con humor.

Seguidamente, en X, la periodista agregó: “Mi gran amigo, el profe Marvin Solano”.

El propio Canal 4 se apuntó al vacilón y publicó el video con el siguiente texto: “¡Invente, profe Marvin Solano, invente! Yo no elegí nacer en El Salvador, simplemente tuve suerte”.

Rápidamente, los aficionados reaccionaron por lo ocurrido.

El usuario Ed Cubillo, en X, escribió: “En el fútbol de Costa Rica cada semana se desafilia a un equipo, la subtrama de Marvin Solano en El Salvador”.

Ahora, Marvin Solano y Luis Ángel Firpo se concentran en la Copa Centroamericana. El equipo salvadoreño se enfrentará a Diriangén este jueves a las 8 p. m.

“Ojalá la gente nos acompañe porque vamos a representar al país, El Salvador. Diriangén es un buen equipo, tiene buenos jugadores, tiene transiciones, hay que estar atentos. Tenemos una linda oportunidad de triunfar”, destacó Solano en declaraciones a la propia periodista.