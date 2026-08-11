Fútbol

Entrenador Marvin Solano sacó su versión de ‘galán’ en El Salvador (video)

El entrenador Marvin Solano se hizo viral en El Salvador por beso a periodista

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Por Esteban Valverde
Marvin Solano besó la mano de la periodista Esmeralda Ayala de El Salvador.
Marvin Solano besó la mano de la periodista Esmeralda Ayala de El Salvador. (Captura de pan/Captura de pantalla)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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