Entrenador de Puntarenas FC explica el fallo que les quitó los tres puntos contra Saprissa

César Alpízar, entrenador de Puntarenas FC, explicó por qué cree que a su equipo se le escaparon los tres puntos contra Saprissa, luego de ir ganando 2-0.

Alpízar fue enfático en que la parte emocional la pudieron manejar mejor frente a los morados.

—¿Qué valoración hace del juego contra Saprissa?

—Es uno de los escenarios más complicados del torneo; todos entendemos la mística que ejerce el estadio. El equipo está mentalizado y con la opción de ser protagonista, pero nosotros tuvimos personalidad. Siento que, a veces, en jugadas muy cerradas, el árbitro no es tan equilibrado cuando hay presión de la afición y demás. Competimos contra un excelente rival, en un escenario complejo. Si queremos competir, hay que ajustar esta situación.

—¿Cuál es el objetivo de Puntarenas FC?

—Vamos a llegar a tratar de ser protagonistas. Habrá partidos en los que logremos hacer las cosas muy bien y otros en los que se nos escaparán algunos detalles, pero siempre vamos a competir.

—¿Ve al equipo clasificando?

—Siempre lo vemos con el objetivo de clasificar. Somos de fútbol y trabajamos para eso todos. Todos estamos comprometidos en ser campeones.

—¿Siente que falló la parte mental en este primer juego?

—Vinimos a proponer, pero queremos competir y soñar en grande. Hay que aprender a gestionar estas situaciones emocionales que nos exigen al máximo, como lo que vivimos en este partido.

—¿En qué falló Puntarenas?

—Me parece que, por momentos, tuvimos muy buen control; no perdimos la cabeza con un hombre de más. Saprissa, al final, volvió a hacernos daño en el balón parado, y eso nos afectó. Ellos buscaron jugar directo con Waston y Sinclair, quienes son muy fuertes en el juego aéreo. Los estuvimos controlando, pero cuando José Leiva salió, nos costó un poco.