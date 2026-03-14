Entrenador de Pérez Zeledón y Miguel Ajú le responden a Bryan Segura

Miguel Ajú fue el titular de Pérez Zeledón ante Alajuelense. En la acción ve a Ángel Zaldivar controlar el balón.

Previo al duelo contra Alajuelense, una publicación provocó molestia en Pérez Zeledón. Se trató de un mensaje en redes sociales de Bryan Segura sobre su ausencia del equipo. Ante esto, luego del compromiso, tanto el entrenador Luis Orozco como Miguel Ajú, portero titular, se refirieron al tema.

Orozco aseguró que él no vio el mensaje que colocó el arquero en redes sociales.

“De las redes sociales veo poco. No he visto nada. No sé qué puso, no me interesa. De los jugadores que no están... pues Alexander Mora, que fue el que vino por Bryan Segura, quiero darle minutos”, dijo en la conferencia de prensa luego de la derrota 3 a 0 contra la Liga.

“Como las cosas no nos salen bien queremos meter a nuestra gente. Miguel Ajú lo ha hecho bien. Alexander Mora es el que va a jugar o va a la banca, se lo ha ganado el chico; alguno de los otros lo acompañará”, agregó.

Lo que había colocado Segura en redes puntualizaba:

“Saludos, afición pezeteña. Hoy estaré fuera de convocatoria por decisión técnica, no por ningún otro tema de lesión ni nada, para evitar malos entendidos. Saludos, un abrazo”.

Por su parte, Miguel Ajú dijo que él tampoco sabía nada de la publicación.

“Soy una persona que tiene tres años sin redes sociales. No leo mucho. Sea cual sea la razón por la que lo puso, tomo esto con madurez. No he visto la publicación, pero Bryan tiene mi apoyo en todo y él lo sabe. Tengo que analizar para hablar con él. No voy a pedir una explicación”, finalizó.

El gerente deportivo, Robert Arias, añadió antes del cotejo con la Liga que él sí veía mal la publicación.

“Decisión técnica, el profesor tiene 27 jugadores para escoger y para este partido no lo escogió. Para este partido decidió que estuviera fuera de lista y al jugador le pagan por entrenar”, manifestó Robert Arias en Columbia y Teletica Radio.