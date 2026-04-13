Entrenador de Guadalupe denuncia supuesto insulto racista de parte de capitán de San Carlos

Alfredo Morales, entrenador de Guadalupe, denunció un supuesto insulto racista de parte de Roberto Córdoba, capitán de San Carlos, contra el jugador guadalupano Joustine Mondy, en el juego que los norteños ganaron 4 a 0 contra Guadalupe.

—¿Qué le pasó a Guadalupe al perder 4 a 0 contra San Carlos?

—No podemos aducir falta de ganas y actitud. Tuvimos un partido malo y obtuvimos un resultado que no esperábamos. No podemos escudarnos en que los jugadores no se prepararon; tuvimos una buena semana, veníamos con ilusión, pero nos superaron.

—¿Qué queda de enseñanza después de una derrota así? ¿Sus jugadores no se hablaron en el entretiempo o algo pasó?

—Cuando se pierde hay muchas cosas por mejorar. Hay cosas que no se ven bien. No puedo decir que el camerino esté mal; estamos tratando de ser profesionales, solo que en el entretiempo no se dio la reunión de los jugadores. Yo eso lo veo como algo que hacen para darse ánimo, pero prefiero que vayan al camerino.

“Los jugadores están golpeados, pero todos jalamos para un mismo lado. Al final, sabemos que el partido era importante, pero bueno”.

—¿Qué pasó entre Roberto Córdoba y Joustine Mondy?

—No podemos comportarnos como aficionados en la cancha. Hubo una ofensa de Roberto Córdoba, un acto racista hacia un jugador nuestro. Debieron expulsar al jugador; los árbitros debieron actuar. En la cancha pasan muchas cosas, pero una ofensa de este tipo no tiene que darse entre profesionales. Tiene que haber respeto. Cada quien refleja los valores que tiene; debemos ser responsables. Ojalá esto traiga consecuencias, porque se gasta en campañas, pero ¿qué hacemos los que debemos cuidar el juego y dar el ejemplo? Cuando ya se va a lo indebido, qué lástima me da lo que pasó...

—¿Qué fue lo que pasó?

—Es sobre Joustine Mondy: un hombre insultando a un muchacho. Córdoba tiene su recorrido y debería tener otro comportamiento, me parece. Debería representar los valores de San Carlos y se va de frente contra un jugador que solo reportó lo sucedido. No sé si Córdoba tenga para hacerle eso a alguien con más experiencia.

Luego de la declaración de Morales, el propio jugador, Roberto Córdoba, negó los hechos y aseguró que no entendía por qué el DT de Guadalupe dio esas declaraciones.