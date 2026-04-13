Fútbol

Entrenador de Guadalupe denuncia supuesto insulto racista de parte de capitán de San Carlos

Entrenador de Guadalupe describió una situación que se dio en el final del duelo contra San Carlos

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Por Esteban Valverde
El fútbol de Costa Rica afronta su segundo proceso por alerta de amaño de partidos.
Según personeros de Guadalupe se dio un acto racista en el juego contra San Carlos. (sHUTTERSTOCK/Shutterstock)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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