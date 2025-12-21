Fútbol

Entrenador de Costa Rica alcanza la gloria en El Salvador al dejarse un campeonato histórico

Un entrenador costarricense celebró el campeonato de El Salvador

Por Esteban Valverde
Marvin Solano celebró su primer cetro en El Salvador, al mando del Luis Ángel Firpo.
Marvin Solano celebró su primer cetro en El Salvador, al mando del Luis Ángel Firpo. (Primera División de El Salvador/Primera División de El Salvador)







Marvin Solano
Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

