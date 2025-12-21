Entrenador de Costa Rica alcanza la gloria en El Salvador al dejarse un campeonato histórico

(Primera División de El Salvador/Primera División de El Salvador)

Marvin Solano celebró su primer cetro en El Salvador, al mando del Luis Ángel Firpo.

El entrenador costarricense Marvin Solano entró en la historia del fútbol de El Salvador al coronarse campeón de ese país con el Luis Ángel Firpo, equipo que tenía 12 años de no celebrar un cetro.

El Firpo empató 0 a 0 con Alianza en la gran final del fútbol salvadoreño (a partido único), pero consiguió imponerse 5 a 4 en la tanda de penales.

“Este grupo se merecía esto, porque teníamos jugadores entregados. La victoria la merecíamos. Este plantel firmó romper cualquier mito, lo hicimos con alegría”, dijo Solano a TigoSports El Salvador.

El estratega cerró con una frase picante ante su rival de turno, uno de los equipos más importantes de ese país.

“Yo no perdí contra Alianza, estoy feliz”, dijo el experimentado timonel costarricense.