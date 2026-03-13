En un par de horas la Selección de Costa Rica de Fernando Batista ya tiene cambios

La Selección de Costa Rica tendrá dos amistosos en marzo, el 27 y 31, ante Jordania e Irán, respectivamente.

La Selección de Costa Rica que iniciará entrenamientos el próximo lunes, en un microciclo de trabajo, ya tiene cambios en los convocados para este periodo que concentrará jugadores de lunes a miércoles. El DT, Fernando Batista, tuvo que convocar a dos jugadores de emergencia: Luis Flores (Cartaginés) y Rodiney Leal (Guadalupe).

El departamento de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer que por lesión quedaban fuera de los convocados el portero de Inter San Carlos, Berny Rojas, además del volante del Herediano, Aarón Murillo.

De esta forma, una de las sorpresas del primer llamado de Batista, Rojas, no podrá entrenar con el ‘Equipo de Todos’.

La Selección de Costa Rica tendrá dos juegos amistosos, ante Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo, respectivamente, no obstante Batista quería trabajar con jugadores del ámbito local previo al compromiso para comprobar de cerca el nivel con el que cuenta para el inicio de su proceso.

Los jugadores estarán concentrados desde el lunes hasta el miércoles, en el Proyecto Gol, donde afrontarán cuatro sesiones de entrenamientos.

Por otra parte, hay otros nombres en la convocatoria que generan expectativa como Jorkaeff Azofeifa (Saprissa), Randy Ramírez (Liberia), Andrey Soto (Pérez Zeledón), entre otros.