¿En qué lugar quedó Keylor Navas? Ranking histórico de porteros lo ubica por encima de campeones del mundo

Keylor Navas saluda en la pasada eliminatoria mundialista, en lo que podría haber sido su última participación con la Selección de Costa Rica.

El arquero Keylor Navas quedó entre los mejores 100 porteros de la historia del fútbol para un prestigioso sitio de estadísticas del fútbol. El portero tico ocupó el lugar 82 del escalafón que hizo Global Statistics.

Global Statistics es una cuenta de X que cuenta con más 200 mil seguidores y que se convierte en referencia para diferentes medios de comunicación del orbe.

Top 100 Goalkeepers of All Time ⚽️



1. 🇷🇺 Lev Yashin

2. 🇮🇹 Gianluigi Buffon

3. 🇩🇪 Manuel Neuer

4. 🇮🇹 Dino Zoff

5. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Gordon Banks

6. 🇩🇰 Peter Schmeichel

7. 🇪🇸 Iker Casillas

8. 🇩🇪 Oliver Kahn

9. 🇩🇪 Sepp Maier

10. 🇦🇷 Ubaldo Fillol

11. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Peter Shilton

12. 🇪🇸 Ricardo Zamora

13. 🇺🇸… pic.twitter.com/h56OkFI5uz — Global Statistics (@Globalstats11) January 19, 2026

El escalafón toma en cuenta la carrera de los arqueros tanto en Selección Nacional como en clubes. No obstante, no se profundiza si se toma en cuenta estadísticas y criterios más detallados.

El primer puesto de la tabla es de Lev Yashin (portero ruso que brilló con el Dinamo Moscú y la selección soviética en entre las décadas de los 50 y 70). En segundo lugar está Gianluigi Buffon (Campeón del orbe con Italia en Alemania 2006), el tercer puesto es del alemán Manuel Neuer (monarca del mundo en 2014).

Navas super a nombres como el español Santiago Cañizares (número 100), el francés Fabien Barthez (91) o el argentino Emiliano Martínez (99), estos dos últimos campeones del planeta.

En su carrera deportiva, Keylor consiguió tres Ligas de Campeones de Europa, también fue considerado el Mejor Portero de la Champions League en la temporada 2017-2018. El tico además estuvo nominado al Guante de Oro del Mundial Brasil 2014.