¿En qué lugar pone Keylor Navas el clásico Pumas-América tras haber vivido un Real Madrid-Barcelona o un PSG-Marsella?

Este domingo a las 7:15 p. m., Keylor Navas y Pumas chocarán contra el América en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. La serie está empatada 3 a 3 y tendrá su capítulo definitivo en el estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas.

El frente a frente entre Felinos y Águilas es reconocido como uno de los clásicos de México, por lo que en la conferencia de prensa previa al cotejo le preguntaron a Keylor Navas dónde colocaba este duelo en su carrera.

Navas, fiel a su estilo, no entró en polémicas; sin embargo, sí dio una descripción de lo que significa para él jugar un clásico.

“He tenido la oportunidad de jugar muchos clásicos. Siempre jugar un clásico es algo lindo; estar en la cancha nos hace ser privilegiados, porque en un clásico no se pierde la esencia de lo que es el fútbol: alegría, fiesta. Cada afición apuesta por su equipo, los futbolistas igual, pero en esto también deben prevalecer los valores y el respeto”, afirmó.

El Halcón tico resumió que estos partidos también tienen una responsabilidad diferente con los aficionados, porque ganarlos da el doble de alegría.

“Ojalá podamos devolverles esa alegría a nuestros aficionados”, concluyó.

Keylor Navas, en su carrera deportiva, ha participado en juegos de lujo como Real Madrid-Barcelona, París Saint-Germain-Marsella, Levante-Valencia, Selección de Costa Rica-Honduras y, a nivel local, en el Saprissa-Alajuelense.