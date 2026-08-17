En Portugal dan por hecho la salida de Patrick Sequeira de su actual equipo

Patrick Sequeira atrapa un balón durante la pretemporada con el Casa Pia de Portugal, club que todavía es dueño de su ficha.

La prensa de Portugal asegura que en cuestión de días se dará a conocer que el arquero tico Patrick Sequeira abandonará el Casa Pia de Portugal, esto ante un acuerdo entre el club y el jugador, quienes consideran que es el momento de buscar una transferencia para el futbolista tico.

Según dio a conocer Diario Récord de Portugal, Patrick entra en el último año de su contrato, por lo que para el Casa Pia es esencial buscar una transferencia y así poder hacer caja con el centroamericano, quien era el portero titular de la institución.

De hecho, Sequeira no formó parte de la nómina que inició el torneo portugués contra el Marítimo (derrota 1-0) y tampoco estuvo en la goleada en contra, 7-0, frente al Benfica.

“La decisión del entrenador Filipe Coelho puede indicar que es probable que el portero abandone el club en este mercado de fichajes de verano (mitad de año en Europa)”, señala el rotativo.

Consultado sobre el tema, el timonel Coelho destacó:

“Cuando llegamos, Patrick Sequeira y el club tenían clara la intención de buscar un escenario deportivo diferente para su carrera. Esta decisión no fue técnica; prácticamente ya estaba tomada por ambas partes, y por eso fichamos a André Gomes (otro portero)”, aseguró en declaraciones a CNN Portugal.

Patrick Sequeira llegó al Casa Pia luego de su gran Copa América en 2024. En el conjunto portugués se consolidó como titular durante dos temporadas y generó interés, sobre todo, en el fútbol de Brasil en pasados mercados de fichajes, pero la transferencia nunca se concretó debido al valor que pedía el Casa Pia.

En su momento trascendió que la escuadra pedía cerca de 12 millones de euros (13,8 millones de dólares) por el costarricense.

Patrick tiene 27 años y, antes de llegar a Portugal, estuvo en clubes de España como el Club Unión Las Palmas, el Celta de Vigo B, el Lugo y el Ibiza. El arquero también fue mundialista en Catar 2022 y es el portero de la Selección de Costa Rica.