Fútbol

En Portugal dan por hecho la salida de Patrick Sequeira de su actual equipo

En Portugal aseguran que Patrick Sequeira y el Casa Pia quieren una transferencia del arquero a otro club

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Por Esteban Valverde
Patrick Sequeira atrapa un balón durante la pretemporada con el Casa Pia de Portugal, club que todavía es dueño de su ficha.
Patrick Sequeira atrapa un balón durante la pretemporada con el Casa Pia de Portugal, club que todavía es dueño de su ficha. (Casa Pia/Casa Pia)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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