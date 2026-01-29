Elecciones 2026: Wálter ‘Paté’ Centeno mandó a sus jugadores a votar luego del triunfo contra Liberia

Wálter Paté Centeno, entrenador de San Carlos, se mostró tranquilo y satisfecho luego del triunfo de su equipo ante el Municipal Liberia.
El timonel aprovechó la conferencia de prensa pospartido para invitar a sus jugadores a votar el próximo domingo y, posteriormente, centrarse en lo que resta del torneo nacional.
San Carlos llegó a nueve unidades y se ubica en la tercera posición de la tabla de clasificación.
— ¿Cuál es la clave del buen rendimiento de su equipo?
— La energía con la que está jugando el equipo es muy buena, esa es la clave. Me alegra que el grupo se vea convencido y estamos trabajando muy bien.
— Puntuar en casa es determinante…
— Es importante que puntuemos acá, en nuestro estadio. Ahora debemos buscar puntos fuera; hay que seguir sumando. El equipo va bien, nos falta rodaje, pero vamos bien. Queremos descansar un poco y posteriormente pensar en lo que viene.
— ¿Por qué cree que el equipo hace juegos tan fluidos?
—No perdemos tiempo, venimos a jugar. Las métricas de la Unafut demuestran que fuimos el equipo más intenso del fútbol de Costa Rica en el torneo pasado. Acá todos los equipos vienen a jugar y eso es importante para la evolución del fútbol costarricense.
— El equipo está en zona de clasificación…
—Es importante estar en puestos de clasificación. Ahora viene una etapa más difícil, que es mantenerse; debemos ser constantes. El lema ahora es ser regulares.
— Ahora viene un descanso por las elecciones…
— Nos cae bien todo esto. Primero, que los muchachos vayan a votar el domingo y luego que vayan pensando en lo que viene.