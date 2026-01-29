Elecciones 2026: Wálter ‘Paté’ Centeno mandó a sus jugadores a votar luego del triunfo contra Liberia

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Wálter Centeno consiguió un triunfo ante Liberia luego de la derrota contra Alajuelense, en la fecha anterior. Ahora los equipos entran en la pausa por las elecciones.

Wálter Paté Centeno, entrenador de San Carlos, se mostró tranquilo y satisfecho luego del triunfo de su equipo ante el Municipal Liberia.

El timonel aprovechó la conferencia de prensa pospartido para invitar a sus jugadores a votar el próximo domingo y, posteriormente, centrarse en lo que resta del torneo nacional.

San Carlos llegó a nueve unidades y se ubica en la tercera posición de la tabla de clasificación.

— ¿Cuál es la clave del buen rendimiento de su equipo?

— La energía con la que está jugando el equipo es muy buena, esa es la clave. Me alegra que el grupo se vea convencido y estamos trabajando muy bien.

— Puntuar en casa es determinante…

— Es importante que puntuemos acá, en nuestro estadio. Ahora debemos buscar puntos fuera; hay que seguir sumando. El equipo va bien, nos falta rodaje, pero vamos bien. Queremos descansar un poco y posteriormente pensar en lo que viene.

— ¿Por qué cree que el equipo hace juegos tan fluidos?

—No perdemos tiempo, venimos a jugar. Las métricas de la Unafut demuestran que fuimos el equipo más intenso del fútbol de Costa Rica en el torneo pasado. Acá todos los equipos vienen a jugar y eso es importante para la evolución del fútbol costarricense.

— El equipo está en zona de clasificación…

—Es importante estar en puestos de clasificación. Ahora viene una etapa más difícil, que es mantenerse; debemos ser constantes. El lema ahora es ser regulares.

— Ahora viene un descanso por las elecciones…

— Nos cae bien todo esto. Primero, que los muchachos vayan a votar el domingo y luego que vayan pensando en lo que viene.