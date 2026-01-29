Fútbol

Elecciones 2026: Wálter ‘Paté’ Centeno mandó a sus jugadores a votar luego del triunfo contra Liberia

Wálter Centeno vive con mucha tranquilidad el buen momento de San Carlos, pero también se acordó de las elecciones

Por Esteban Valverde
Alajuelense recibió a San Carlos, en partido de la Jornada 4, Torneo de Clausura 2026.
Wálter Centeno consiguió un triunfo ante Liberia luego de la derrota contra Alajuelense, en la fecha anterior. Ahora los equipos entran en la pausa por las elecciones. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Esteban Valverde

