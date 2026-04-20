Fútbol

Elección en Fedefútbol se enciende tras acusaciones de presión

La silla del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol que se elegirá este 21 de abril se llena de polémica

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Por Esteban Valverde
La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer lo ocurrido en su complejo deportivo.
La Federación Costarricense de Fútbol tendrá una asamblea este 21 de abril. (FCRF/FCRF)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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