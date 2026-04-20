Elección en Fedefútbol se enciende tras acusaciones de presión

Este martes 21 de abril se decidirá quién ocupará el puesto de Director 1 del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF). La disputa es entre el presidente de Saprissa, Roberto Artavia, y el presidente de la Liga de Fútbol Playa, Stewart Gómez. No obstante, esta elección se calentó al punto de que una de las ligas asegura haber presentado una denuncia contra el actual presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, ante la Comisión de Ética de la FIFA.

“La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) informa que el viernes 17 de abril presentó una denuncia formal ante la Comisión de Ética de la FIFA contra el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, el señor Osael Maroto”, se lee en un comunicado emitido por la liga.

Juan Carlos Román, presidente de Linafa, afirmó, ante consulta de La Nación, que la decisión de recurrir a la FIFA se dio luego de que un miembro de la organización le hiciera saber sobre una conversación con Maroto, en la que el jerarca habló acerca del apoyo al bando que “él prefería” para la asamblea de este 21 de abril.

“Lo que me mencionan y nos hacen saber es que a un personero de la liga se le dice que, prácticamente, si no estaba del lado del grupo del presidente de la Federación, se acababa el apoyo de la Federación para Linafa, además de que perderíamos toda intención de estar en el Comité Ejecutivo que se elegirá en 2027”, detalló Román.

Ante esto, el comunicado de Linafa sentenció: “Constituyen actos de coerción hacia esta liga, en el contexto de la próxima asamblea programada para el martes 21 de abril”.

Román detalló que, luego de analizar los hechos que le relataron, él mismo decidió recurrir a las instancias internacionales.

“Eso se llevó al Comité Ejecutivo de Linafa, se habló y yo tomé la decisión de llevarlo a la Comisión de Ética de la FIFA”, afirmó.

La Nación buscó el criterio de Osael Maroto, presidente de la Federación, al respecto; sin embargo, el jerarca no respondió los mensajes de texto enviados. No obstante, sí dio a conocer un comunicado de prensa.

“Rechazo categóricamente las afirmaciones realizadas por el presidente de Linafa, Juan Carlos Román, y expreso mi plena confianza en los órganos legales de la FIFA para que cualquier situación se analice y resuelva conforme a derecho y en los tiempos correspondientes”, señaló.

La Federación Costarricense de Fútbol también envió un comunicado sobre el tema y, como organización, declaró que desconoce sobre una posible denuncia.

“Respecto a la asamblea (...), la FCRF reitera que el proceso de elecciones es legal y debidamente establecido, y manifiesta su absoluto respeto por los procedimientos institucionales”.

Según sondeos realizados por este diario, la votación por el puesto de Director 1 es liderada por Stewart Gómez, quien cuenta con el apoyo de ligas como Fútbol Playa, Fútbol Sala y Fútbol Femenino, y también tendría el respaldo de equipos de Primera División como Alajuelense, Herediano, Cartaginés, Liberia, Puntarenas, Sporting, Guadalupe y San Carlos. Con esto, sumaría prácticamente 15 votos a favor.

Por su parte, Artavia contaría con el voto de Saprissa, Pérez Zeledón y Linafa, para un total de ocho votos. La Liga de Ascenso tiene siete votos y aún no ha hecho público a quién apoyará.