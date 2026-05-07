Fútbol

El Xelajú tiene otro tico y podría ser campeón... Más allá de Derrickson Quirós y su novela

Otro costarricense que está en el Xelajú sí juega y palpita las series finales del fútbol de Guatemala

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Por Esteban Valverde
Steven Cárdenas (11) celebró un gol de Xelajú ante Marquense, en la serie semifinal del fútbol de Guatemala.
Steven Cárdenas (11) celebró un gol de Xelajú ante Marquense, en la serie semifinal del fútbol de Guatemala. (Xelajú/Xelajú)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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