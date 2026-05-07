El Xelajú tiene otro tico y podría ser campeón... Más allá de Derrickson Quirós y su novela

Steven Cárdenas (11) celebró un gol de Xelajú ante Marquense, en la serie semifinal del fútbol de Guatemala.

El Xelajú de Guatemala, equipo que ha sido noticia en Costa Rica por el vínculo con Derrickson Quirós, jugador que ha protagonizado una serie de escándalos extrafutbolísticos, se encuentra en las series finales del fútbol chapín y un tico sí las está disputando.

Se trata de Steven Cárdenas, exdelantero de Sporting FC, quien es el atacante estelar de los Chivos, como se le conoce al Xelajú.

Xelajú está sembrado en las semifinales del torneo guatemalteco y su rival será Comunicaciones. El primer partido se disputará este jueves a las 8 p. m., mientras que la vuelta será el próximo domingo.

Xelajú ha sido tema reciente en Costa Rica por la situación que vive el lateral Derrickson Quirós, quien se encuentra en el país desde inicios de abril y no ha podido reincorporarse al club debido a problemas fuera del campo.

Quirós anunció recientemente, por medio de un comunicado de prensa, que se encontraba resolviendo una situación personal relacionada con una pensión alimentaria y una prueba de paternidad solicitada en el caso de un menor.

Xelajú llegó a semifinales luego de eliminar a Marquense, equipo al que superó con un global de 3-1.

La otra serie semifinal del fútbol guatemalteco la disputarán Mixco y Municipal.

Steven Cárdenas suma nueve anotaciones en la temporada 2025-2026 y, en el presente semestre, consiguió marcar cuatro goles.

El campeón defensor, Antigua FC, no logró llegar a estas instancias y deberá entregar su corona.