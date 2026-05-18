Fútbol

El video con el que Andrea Salas se ganó a la afición de Pumas y se hizo viral en México

Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, se ganó el cariño de los seguidores de Pumas al hacer algo que ellos no olvidarán

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas presentó oficialmente el equipo KN1 2026
Keylor Navas junto a su esposa, Andrea Salas, en marzo pasado, en la presentación de su equipo de motocross. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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