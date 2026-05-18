El video con el que Andrea Salas se ganó a la afición de Pumas y se hizo viral en México

Keylor Navas junto a su esposa, Andrea Salas, en marzo pasado, en la presentación de su equipo de motocross.

Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, se ganó el corazón de los aficionados de Pumas luego de la vuelta de la semifinal entre el cuadro felino y Pachuca.

Salas apareció en un video que se hizo viral, en el que entonó con mucha intensidad el tradicional canto de guerra de los Pumas: el Goya.

Los aficionados mexicanos no tardaron en agradecer el cariño de la costarricense.

“Lo que este club provoca”, publicó un usuario llamado El Goyo.

El posteo del canal TVC Deportes suma más de 2.500 “me gusta” en la red social X.

Pumas eliminó a Pachuca y disputará la final de la Liga MX contra Cruz Azul. Los partidos se jugarán jueves y domingo, en horarios aún por definir.