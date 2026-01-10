El técnico que domó a El Salvador lanzó un mensaje en Honduras al ganarle a un grande de ese país

Marvin Solano compartió con Jerry Palacios, delantero hondureño que llegó a saludar a los integrantes del Firpo en el juego contra Motagua.

Marvin Solano, entrenador nacional que alcanzó el título en El Salvador al mando del Luis Ángel Firpo, ahora fue a Honduras a mandar un mensaje y consiguió vencer 2-1 al Motagua, para demostrar que puede competir.

Solano y el Firpo se impusieron a los hondureños en un partido amistoso, un juego que para el técnico tico era importante, ya que le permitía medir qué tan apta está su planilla para competir a nivel internacional.

“Era un juego importante que queríamos tener, porque buscamos ir viendo cómo estamos para el fútbol internacional, sobre todo porque mi planilla es joven y con poco recorrido internacional”, afirmó Solano.

En el partido estuvieron presentes personas del fútbol hondureño relacionadas con el balompié tico en el pasado, como Jerry Palacios, exjugador de Alajuelense, además de Róger Rojas, otro exmanudo. También asistió el entrenador Ramón Maradiaga.

“Fue un encuentro bonito, de gente de fútbol”, dijo Solano.

Ahora, el DT nacional se prepara para el comienzo de la nueva campaña en El Salvador, donde el equipo defenderá su cetro como monarca. El inicio será el próximo fin de semana.