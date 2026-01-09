Fútbol

Los técnicos de Costa Rica son muy bien valorados y generan enorme expectativa en otro país de Centroamérica

Dos entrenadores nacionales confiesan que hay una gran expectativa por lo que puedan aportar a una liga de Centroamérica

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Marvin Solano y Luis Marín se encuentra en el Luis Ángel Firpo e Inter FA de El Salvador, respectivamente.
Marvin Solano y Luis Marín se encuentra en el Luis Ángel Firpo e Inter FA de El Salvador, respectivamente. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
El SalvadorLuis MarínMarvin Solano
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.