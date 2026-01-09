Los técnicos de Costa Rica son muy bien valorados y generan enorme expectativa en otro país de Centroamérica

Marvin Solano y Luis Marín se encuentra en el Luis Ángel Firpo e Inter FA de El Salvador, respectivamente.

Un país centroamericano está rendido ante los técnicos costarricenses. Luego de que Marvin Solano se coronara campeón con Luis Ángel Firpo de El Salvador, en esa nación de la región ven a los timoneles ticos como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo para su fútbol.

Por ello, el torneo que está por iniciar podría ser determinante para los dos entrenadores nacionales que dirigen en suelo salvadoreño: el propio Solano y Luis Marín.

Marvin Solano continuará al mando del Firpo, donde buscará el bicampeonato, mientras que Marín, ya con los refuerzos que solicitó y tras completar la pretemporada, espera que Inter FA tenga una campaña protagónica.

Tras el título conseguido por Solano, la credibilidad hacia los técnicos costarricenses creció en El Salvador, según confirmó el propio Luis Marín.

“Se espera mucho del técnico tico acá. Don Marvin llegó a uno de los equipos tradicionales y lo hizo campeón; eso abre una expectativa interesante para el DT costarricense y abre puertas. Creo que acá nos ven como profesionales que venimos de un fútbol más preparado, y así también nos exigen. Ellos consideran que podemos aportar bastante”, recalcó Marín.

En el caso del exasistente de la Selección de Costa Rica, ahora cuenta con jugadores de experiencia como Darwin Cerén, seleccionado salvadoreño.

“Hicimos un análisis de la planilla del torneo anterior y, conociendo el ambiente, consideramos que era necesario reforzar un poco. Queremos pelear cosas diferentes en la parte alta de la tabla. Propusimos refuerzos en todas las líneas, hemos sido apoyados y ahora buscamos un protagonismo importante”, manifestó.

Por su parte, Marvin Solano sabe que ya tiene la confianza ganada, pero también que la exigencia es mayor. Ahora su enfoque está en preparar al equipo para el ámbito internacional, ya que Firpo obtuvo el cupo para la Copa Centroamericana 2026, que se disputará a partir de agosto.

“Cada torneo es diferente y la exigencia es mayor. El fútbol se entrena para mejorar. El año pasado estuvimos acá y ahora tenemos que subir un poco. Habrá posiblemente altos y bajos; los rivales cuentan y se están preparando y reforzando, pero queremos más”, expresó Solano en declaraciones al Diario La Prensa Gráfica.

El fútbol salvadoreño comenzará el próximo 17 de enero, en un campeonato donde los técnicos costarricenses están llamados a seguir tomando protagonismo en un país que los ve como una alternativa para impulsar el crecimiento de su liga.

Tanto Marín como Solano coincidieron en que las principales áreas de mejora del balompié cuscatleco están en el rendimiento físico y el orden táctico del jugador.

“Ellos tienen un gran talento, pero si logran enfocarse en esos aspectos, su liga crecerá muchísimo”, sentenció Marín.