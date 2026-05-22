El técnico de moda de México se rinde ante Keylor Navas

Keylor Navas junto a sus compañeros en la charla previa al juego contra Cruz Azul.

Keylor Navas hizo un partido de lujo en la ida de la final de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas. El duelo terminó 0 a 0 y fue gracias al Halcón. El futbolista costarricense hizo seis paradas determinantes y esto provocó que el DT de moda de México se deshiciera en elogios hacia él.

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, evaluó el accionar de sus muchachos, pero sobre todo el de Navas.

“Lo sabíamos. A ver, con equipos de esta calidad siempre te van a generar, es una realidad, y por eso tenemos al mejor portero en la historia del continente. Entonces, nada, me voy tranquilo. Hay que recuperar; tenemos dos días para preparar el partido y el domingo a las 7 de la noche salir con todo”, expresó.

Keylor sacó remates de todo tipo. Primero tuvo dos mano a mano en los que logró desviar el balón al tiro de esquina, pero también respondió de excelente forma cuando recibió dos disparos de larga distancia.

El liderazgo del Halcón se vio en el encuentro cuando, en el cierre, administró los tiempos del partido al cobrar de manera inteligente los saques de puerta.

El timonel externó que ve un ambiente muy positivo de cara a la vuelta de la final, la cual se disputará el próximo domingo a las 7 p. m. en el estadio Olímpico Universitario.

“Vamos felices. Seguramente ya se vendieron todos los boletos; vamos a estar con nuestra gente… No va a ser fácil ante un equipo de mucha calidad”, profundizó.

Un tema que generó polémica fue el arbitraje, ya que Cruz Azul criticó con fuerza el penal que le anularon luego de que se lo habían pitado. Lo anterior, por la intervención del VAR.

“Hablé de los árbitros, no quiero meterme en eso, pero me sorprende que una institución tan grande quiera sacar ventaja de estas circunstancias cuando en esta Liguilla los más beneficiados han sido ellos. No nos olvidamos del penal ante Atlas, la mano de Fernández”, enfatizó Juárez.

Pumas y Cruz Azul están 0 a 0 en la final azteca.