Fútbol

El sueño cumplido de Byron Bonilla: el nicaragüense que le anotó a Keylor Navas e hizo historia

Byron Bonilla, figura de la Selección de Nicaragua, habló de lo que significó marcarle a Keylor Navas

Por Esteban Valverde
Marco Antonio Figueroa explicó por qué Byron Bonilla fue suplente ante la Selección de Costa Rica.
Byron Bonilla remató desde el punto de penal para que Nicaragua le empatara a la Selección de Costa Rica. (Fenifut/Fenifut)







