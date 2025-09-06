El sueño cumplido de Byron Bonilla: el nicaragüense que le anotó a Keylor Navas e hizo historia

Byron Bonilla remató desde el punto de penal para que Nicaragua le empatara a la Selección de Costa Rica.

Byron Bonilla, referente de la Selección de Nicaragua, fue el encargado de hacer el gol que le dio al conjunto pinolero un histórico empate 1 a 1 contra la Selección de Costa Rica. Pero además, la diana significó cumplir un sueño para el exjugador del Saprissa, Cartaginés, entre otros cuadros nacionales.

Luego del partido, en la zona mixta del compromiso, Bonilla dijo que imaginó tener a Keylor Navas al frente y marcarle, pero sobre todo por lo que significa el arquero para el fútbol centroamericano. Keylor Navas es el principal exponente en la historia del fútbol de Concacaf, ya que es el único que consiguió ganar tres Champions League con el Real Madrid.

“Este gol es un sueño. Tener a Navas enfrente y poderle anotar, creo que es un sueño para cualquier niño. Yo soy un ejemplo de eso. Yo me crié en Costa Rica, aprendí a jugar allá”, afirmó.

Seguidamente añadió:

“Hacerlo (el gol) de esta manera es, más que todo, un aviso, como una opinión de mi parte hacia los niños: que los sueños se cumplen, y qué manera de hacerlo que aquí en casa para ellos”.

El jugador, que hoy milita en el Real Estelí nicaragüense, declaró que si algo a él lo llena es ver cómo se ha comprobado la evolución de su país en el fútbol.

LEA MÁS: Increíble, pero cierto: Nicaragua le empató a Costa Rica con un hombre menos

“Hemos venido trabajando. Sé que no estamos al nivel de otras selecciones, pero vamos trabajando. Creo que Nicaragua viene de poquito a poquito, en silencio; lo demostró a nivel de clubes y ahora nos toca hacerlo con la selección. Sé que no es fácil. No nos vamos a creer los mejores por un empate, pero tenemos que trabajar más”, describió.

Una de las claves para el delantero, ya durante el juego, fue que el equipo nunca se desesperó pese a que tuvo la dificultad de perder a un hombre por expulsión.

“Dijimos que debíamos regular esfuerzos y eso fue todo. Simplemente trabajamos por el compañero que ya no estaba, y eso nos dio mérito”, finalizó.

En su siguiente compromiso eliminatorio los pinoleros visitarán a Honduras el próximo martes, mientras Costa Rica recibirá a Haití.