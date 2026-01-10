El Puebla de Juan Pablo Vargas inicia con el pie izquierdo y el Altético de Madrid ya tiene registros ticos

Priscilla Chinchilla jugó pocos minutos en su debut con el Atlético de Madrid.

El Puebla de Juan Pablo Vargas perdió 1 a 0 en su debut en la Liga MX. El plantel del costarricense cayó ante Atlante.

El defensor tico no tuvo acción debido a problemas administrativos. En torno a Vargas existe una gran expectativa, ya que llegó como un refuerzo de lujo para el club en la zona defensiva.

Vargas podría debutar el martes en el partido contra Mazatlán, correspondiente a la segunda fecha del fútbol mexicano.

Por otra parte, otra legionaria que generaba ilusión por sumar sus primeros minutos era Priscilla Chinchilla con el Atlético de Madrid Femenino. La costarricense tuvo acción en el cierre del partido que el Atlético empató 5 a 5 ante la Real Sociedad.

La nacional ingresó al minuto 95 del compromiso.

Priscilla llegó la semana pasada como uno de los fichajes más sonados del Atlético, pero por el momento no ha recibido los minutos necesarios para mostrar plenamente sus condiciones.