Fútbol

El Puebla de Juan Pablo Vargas inicia con el pie izquierdo y el Altético de Madrid ya tiene registros ticos

Legionarios costarricenses tuvieron actividad

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Priscilla Chinchilla firmó con el Atlético de Madrid y reforzará el ataque colchonero en la Primera División Femenina de España.
Priscilla Chinchilla jugó pocos minutos en su debut con el Atlético de Madrid. (ALBERTO SAENZ MOLINA/Atlético de Madrid)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PueblaJuan Pablo VargasPriscilla ChinchillaAtlético de Madrid
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.