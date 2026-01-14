Fútbol

El primer expulsado del Torneo Clausura 2026 fue Jonathan McDonald y gracias al VAR (video)

La acción que provocó la tarjeta roja a Jonathan McDonald se dio en el juego entre Pérez Zeledón y San Carlos

Por Esteban Valverde
Jonathan McDonald se reincorporó a San Carlos.
Jonathan McDonald es el referente de la ofensiva de San Carlos. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)







