El primer expulsado del Torneo Clausura 2026 fue Jonathan McDonald y gracias al VAR (video)

Jonathan McDonald es el referente de la ofensiva de San Carlos.

El delantero de la Asociación Deportiva San Carlos Jonathan McDonald fue el primer expulsado del Apertura 2026. La jugada se dio en el duelo entre San Carlos y Pérez Zeledón.

El jugador realizó al minuto 61 de partido una falta al disputar un balón en las alturas, lo cual provocó que en primera instancia le sacaran una tarjeta amarilla; pero luego ante una alerta del VAR vio la roja.

El central del partido, Anthony Quirós, fue a ver la jugada ante un llamado de Steven Madrigal desde la sala de revisiones.

La acción se dio en el segundo tiempo del partido que los norteños perdieron 3 a 1 frente a los generaleños.