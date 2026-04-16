Fútbol

El plan de Fernando Batista: 18 días para empezar a cambiar a la Selección de Costa Rica

El entrenador de la Selección de Costa Rica explica por qué prefirió solo dos juegos amistosos en la fecha FIFA de finales de mayo y principios de junio

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Por Esteban Valverde
Fernando Batista dirigió la práctica en Antalya, Turquía, donde la Selección de Costa Rica está concentrada.
Fernando Batista dirigió solo ha trabajado durante cinco prácticas con la Selección de Costa Rica, cuando el equipo enfrentó a Jordania e Irán. (FCRF/FCRF)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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