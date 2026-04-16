El plan de Fernando Batista: 18 días para empezar a cambiar a la Selección de Costa Rica

Fernando Batista dirigió solo ha trabajado durante cinco prácticas con la Selección de Costa Rica, cuando el equipo enfrentó a Jordania e Irán.

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, tiene un plan claro para hacer competitivo al equipo patrio cuando realmente importe: en la última fase del año, cuando la Tricolor enfrente su primera competencia oficial.

Costa Rica iniciará su participación en la Liga de Naciones 2026 en setiembre, y Batista es enfático en que necesita horas en cancha para, además de observar jugadores, lograr que los futbolistas se identifiquen con su idea de juego.

El entrenador argentino aseguró, en entrevista con La Nación, que durante la fecha FIFA que va desde finales de mayo hasta inicios de junio espera tener muchos entrenamientos, además de cumplir con los dos amistosos ya pactados: ante Colombia e Inglaterra.

La Selección Nacional jugará contra los cafeteros el 29 de mayo, en Bogotá, mientras que el 10 de junio lo hará frente a Inglaterra.

No obstante, el timonel contará con el equipo durante 18 días, por lo que será el periodo del año en el que más sesiones de trabajo podrá desarrollar. El ciclo iniciará el 25 de mayo y finalizará el 11 de junio.

Batista manifestó que para él es esencial aprovechar ese lapso no solo para observar jugadores, sino, sobre todo, para que el grupo interiorice su forma de trabajo y lo que pretende en el campo.

“Quiero aprovechar para entrenar. No dejo de lado los partidos porque son importantes, pero lo que más me interesa es juntar a los jugadores y trabajar para que se profundice la idea, porque nos veremos hasta setiembre para competir”, expresó.

El técnico añadió que espera tener consolidada una base de futbolistas, aunque dejó claro que el grupo no estará cerrado, debido a que en selecciones es clave aprovechar el momento de cada jugador.

“Como todo entrenador, ya espero tener una base, pero el grupo nunca se cierra. Siempre se está en constante observación y así será durante el proceso”, recalcó.

Batista explicó que, según su experiencia, los recambios generacionales suelen consolidarse en un plazo aproximado de dos años, algo que vivió en procesos anteriores con selecciones como Argentina y Venezuela.

“Hay que tener paciencia. Llevamos cinco entrenamientos y dos juegos”, concluyó.

Fernando Batista fue quien solicitó que Costa Rica disputara únicamente dos partidos entre finales de mayo y junio. Aunque la Federación Costarricense de Fútbol buscó un tercer compromiso para el 6 de junio, este finalmente fue descartado.