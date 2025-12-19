El otro ‘novio’ para la Primera División está a punto de definirse

Cariari y Palmares tuvieron su primer enfrentamiento el miércoles, el marcador fue 1 a 0 para los palmareños.

La Liga de Ascenso definirá este sábado 20 de diciembre, a la 1:30 p. m., al otro finalista del presente certamen. En Pococí se llevará a cabo el partido de vuelta de la serie entre Palmares y Cariari; el marcador global está 1-0 a favor de los palmareños.

En la final ya está el equipo de Inter San Carlos, que logró eliminar a Quepos Cambute con un contundente 6-0 en el global para avanzar a la última serie. Los dirigidos por Douglas Sequeira sellaron su pase desde el 7 de diciembre, es decir, hace 12 días.

La serie entre Palmares y Cariari no se había disputado debido a que Jicaral, rival de Pococí en los cuartos de final, apeló la serie por una “alineación indebida” relacionada con un masajista en la banca. Esto provocó una disputa fuera del campo que terminó resolviéndose en el Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol, a favor de los caribeños.

Ante esta situación, el partido de ida entre ambos clubes se jugó el miércoles anterior y el encuentro de vuelta se disputará este fin de semana.

A falta de confirmar rival, Inter San Carlos parte como favorito, en el papel, para ganar la Liga de Ascenso. El equipo que se imponga en este primer campeonato obtendrá el derecho de disputar la gran final de la Liga de Ascenso y, además, si gana el siguiente certamen, ascenderá a la máxima categoría sin necesidad de una gran final.