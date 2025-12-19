Fútbol

El otro ‘novio’ para la Primera División está a punto de definirse

Cariari y Palmares tendrán su duelo definitorio este sábado a la 1:30 p. m.

Por Esteban Valverde
Cariari y Palmares tuvieron su primer enfrentamiento el miércoles, el marcador fue 1 a 0 para los palmareños.
Cariari y Palmares tuvieron su primer enfrentamiento el miércoles, el marcador fue 1 a 0 para los palmareños. (Ascenso Total/Ascenso Total)







