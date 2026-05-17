El olfato goleador de Marcel Hernández pone al Herediano a las puertas del título de Clausura (video)

El Herediano ha intensificado su ofensiva y ya aventaja 2-0 al Saprissa. Con este resultado parcial, el equipo rojiamarillo se coloca arriba en el marcador global con un 3-2, posicionándose momentáneamente como campeón del Clausura, cuando sólo faltan unos minutos.

Al cumplirse el 74′, Marcel Hernández incrementó la diferencia mediante una destacada maniobra individual. Con esta nueva conquista, el ariete cubano vuelve a vulnerar la portería del Saprissa.