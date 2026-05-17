Fútbol

El olfato goleador de Marcel Hernández pone al Herediano a las puertas del título de Clausura (video)

El ariete cubano hizo valer su jerarquía en el área para inclinar la balanza en favor de la escuadra rojiamarilla

EscucharEscuchar
Por Steven Torres
Herediano vs. Saprissa
Allan Cruz celebrando la anotación del cuadro rojiamarillo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoSaprissaUnafut
Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.