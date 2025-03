El ‘Ogro’ Fabbiani se vuelve a rendir ante Keylor Navas y ahora lo quiere juntar con Lionel Messi

Cristian Fabbiani, entrenador de Keylor Navas en Newell’s, disfruta del día después de haberle ganado a Boca Juniors. El timonel de La Lepra fue entrevistado por ESPN y compartió sus sensaciones, además de volver a deshacerse en elogios hacia el portero costarricense.

Al ser consultado por Navas, Fabbiani expresó su sorpresa por la forma de ser del arquero.

“Él tiene una humildad anormal. Por todo lo que ganó, nunca vi un jugador tan humilde... Y después, es un loco hermoso”, aseguró con una sonrisa.

Cristian describió una situación para ejemplificar la personalidad de Keylor:

“Si lo conocés, lo querés de novio para tu hija. Con eso lo digo todo”, sentenció.

Luego de sus elogios para el Halcón, el entrenador de Newell’s aprovechó para enviarle un mensaje directo a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y reconocido hincha de La Lepra.

LEA MÁS: Las inéditas imágenes del penal que detuvo Keylor Navas y le dio la vuelta al mundo en el Newell’s - Boca Juniors

En el ambiente futbolístico se especula sobre un posible regreso de Messi a Newell’s, dado que el astro jugó en las divisiones menores del club rojinegro.

“Ojalá venga Messi. Cuatro meses nada más le pido. Puede hacer una buena dupla con Éver (Banega)”, declaró.

Fabbiani también dirigió unas palabras al entrenador de Boca, Fernando Gago, luego de que este no reconociera la superioridad de Newell’s en la victoria leprosa por 2-0.

“Odio cuando no aceptan que el rival fue mejor. Ayer hicimos un partido perfecto, jugamos como quisimos. No solo Gago, muchas veces otros entrenadores ponen excusas y nos quitan mérito. No me gusta que me falten el respeto”, finalizó.

Keylor Navas y Newell’s se enfrentarán este jueves a las 6:10 p. m. contra Kimberley por la Copa Argentina y el lunes, a las 6:00 p. m., ante Tigre por el torneo local.