El nuevo presidente de Saprissa también entra al mundo de las redes sociales y esto fue lo primero que dijo

Roberto Artavia fue elegido como presidente del Saprissa el pasado jueves 15 de enero.

Roberto Artavia, nuevo presidente de Saprissa, entró al mundo de las redes sociales, zona donde su antecesor Juan Carlos Rojas sigue generando comentarios.

Artavia se presentó ante la afición saprissista y dio un mensaje que llenó de positivismo a los morados.

“Buenas noches a toda la familia morada. Es un honor, un privilegio y una gran responsabilidad saludarlos como presidente del equipo más grande de Centroamérica. Para empezar, ¿cuáles son las principales cuentas de ‘SapriTwitter’ que debo seguir? ¡Buenas noches!“, mencionó Artavia en su perfil.

Una de las grandes dudas es si él podrá utilizar el usuario: @presimorado; sin embargo el propio Juan Carlos Rojas, quien fue el primero que lo utilizó ya anunció que no soltará la cuenta, esto como un privilegio por los 14 años al mando de la S.

“Esta cuenta no la suelo por nada. Luego de 14 años me gané el privilegio vitalicio ya”, mencionó a un seguidor que le consultó.

Roberto Artavia, nuevo jerarca, ya tiene más de 3 mil seguidores, además de varias interacciones. De hecho, el día de hoy hasta aprovechó para aclarar su carrera como jugador.

“En 1976, Pachico García me había invitado a jugar con Orión en tercera división, por cierto a instancias de Ronny Recio, arquero que luego estuvo en primera con Alajuela. Poco después me fui a Estados Unidos a estudiar y al final de la primera temporada allá sufrí una lesión grave en la rodilla que me alejó de las canchas”, comunicó en su perfil: @RArtaviaL