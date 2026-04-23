El nuevo estadio Rosabal Cordero sigue agarrando forma: ya tiene su segunda tienda

El Club Sport Herediano anunció, por medio de un comunicado de prensa, que ya abrió el segundo local comercial del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero. Se trata de la tienda Tukis, la cual ofrece un espacio de diversión y entretenimiento.

“Su apertura representa un paso más en la consolidación de un Rosabal pensado no solo para vibrar con el fútbol, sino también para compartir en familia y seguir construyendo experiencias alrededor de los colores rojo y amarillo”, detalla el comunicado.

Tukis es una tienda de juegos con fichas.

El presidente de Herediano, Jafet Soto, afirmó a inicios de abril que se sentía muy conforme con el avance del nuevo estadio.

“Vamos muy bien con la construcción del estadio. El clima ha sido generoso, lo que nos ha permitido avanzar en la obra y en los detalles. Hay muchos aficionados que nos han llamado porque desean hacer un recorrido, pero de momento es muy complicado y no se puede”, comentó Soto ante consulta de La Nación.

Por otra parte, la zona comercial del estadio ya cuenta con un segundo local, pues a mediados de abril fue Krispy Kreme la empresa que abrió sus puertas.