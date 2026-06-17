El nombre de Keylor Navas llega a la Asamblea Legislativa por una razón especial

Keylor Navas estuvo con la Selección de Costa Rica en el proceso 2026, donde el equipo perdió el proceso clasificatorio al Mundial.

Keylor Navas podría recibir un reconocimiento por parte de la Asamblea Legislativa: ser declarado Ciudadano Distinguido de Costa Rica.

La diputada de Liberación Nacional Iztarú Alfaro presentó la solicitud en la corriente legislativa, considerando el orgullo que genera para el país la figura del arquero de Pumas de México, además de su aporte al fútbol costarricense.

“La declaratoria de Ciudadano Distinguido, reglamentada en el artículo 221, inciso 3, busca que el Estado, a través de su máximo órgano legislativo, deje constancia pública e histórica del orgullo nacional que genera la trayectoria de Keylor Navas Gamboa. Este reconocimiento se basa en distinguirlo por su virtud y valentía en grado eminente, como servidor de nuestra patria y promotor de los valores más nobles que siempre lo han caracterizado”, se lee en la documentación.

Keylor Navas se consolidó como el futbolista más destacado de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, cuando la Tricolor llegó hasta los cuartos de final.

Por otra parte, es el jugador costarricense que ha tenido la carrera más exitosa en el exterior, ya que militó en el Real Madrid entre 2014 y 2019, periodo en el que consiguió ganar tres Ligas de Campeones de Europa.

El guardameta nacional formó parte de la Selección de Costa Rica durante los procesos mundialistas de 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Además, participó en las Copas del Mundo de 2014, 2018 y 2022.

A la iniciativa se le asignó el expediente 25.624 para ser analizada por el Congreso y eventualmente sometida a aprobación.