Fútbol

El nombre de Keylor Navas llega a la Asamblea Legislativa por una razón especial

Tres veces campeón de Europa con el Real Madrid y figura de la Tricolor en Brasil 2014, Keylor Navas podría recibir una distinción

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Por Esteban Valverde
Costa Rica vs Honduras
Keylor Navas estuvo con la Selección de Costa Rica en el proceso 2026, donde el equipo perdió el proceso clasificatorio al Mundial. (JOHN DURAN/John Durán)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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