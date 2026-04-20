Fútbol

El Municipal Liberia tomó una medida para enloquecer a su afición

El Municipal Liberia quiere asegurar su pase a semifinales

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Por Esteban Valverde
12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
La afición del Municipal Liberia ha seguido a su equipo en este torneo, esta fotografía es del duelo que le ganaron al Saprissa 2 a 1. (JOHN DURAN/John Durán)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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