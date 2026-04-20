El Municipal Liberia tomó una medida para enloquecer a su afición

La afición del Municipal Liberia ha seguido a su equipo en este torneo, esta fotografía es del duelo que le ganaron al Saprissa 2 a 1.

El Municipal Liberia anunció una promoción que enloquece a sus aficionados. Los guanacastecos dieron a conocer que desean ver el juego entre Liberia y Sporting FC, este martes a las 6 p. m., con las graderías completamente amarillas y negras, por lo que crearon una dinámica para sus seguidores.

Por medio de sus canales de comunicación, Liberia informó que todo aficionado identificado con sus colores y que asista al estadio de Sporting este martes recibirá una entrada gratis para el último juego de la fase regular contra Alajuelense.

“Toda persona que nos acompañe al juego contra Sporting en Grecia ingresará gratis al partido contra Alajuelense el domingo en el estadio Edgardo Baltodano”, se lee en la comunicación.

Según la publicación, la condición principal, además de asistir al estadio de Sporting, es llegar al encuentro del fin de semana con la camisa del Municipal Liberia.

El Municipal Liberia lucha por la clasificación a semifinales. Actualmente, es tercero en la tabla con 27 puntos, mientras que Cartaginés es cuarto con 26. La Liga Deportiva Alajuelense ocupa el quinto puesto con 23 unidades. A la fase regular solamente le restan seis puntos por disputar.