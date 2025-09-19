El Municipal Liberia amaneció de luto por una triste noticia

El Municipal Liberia amaneció de luto de nuevo, esta semana, por la muerte del padre de uno de sus excampeones y figura historia del cuadro de la “Ciudad Blanca”.
En una breve información, el cuadro pampero anunció que: “La Asociación Deportiva Municipal Liberia lamenta el fallecimiento del Sr. Walter Chévez Elizondo, padre de nuestro coordinador de Liga Menor y ex jugador de nuestra institución, Walter Chévez.
“Nos unimos al dolor que embarga a sus allegados por tan inesperada pérdida”, se agregó en el boletín.
Wálter Chévez es una de las figuras más queridas del cuadro pampero, pues creció en sus ligas menores y fue campeón con el conjunto guanaacasteco, tanro en la Prinera División como en la Liga de Ascenso. Además jugó con Alajuelense y Jicaral en la máxima categoría.
Durante la semana también se dio a conocer la muerte de su exarquero Eddy González, quien perdió la vida de manera trágica en un accidente de tránsito.