El Municipal Liberia amaneció de luto por una triste noticia

El Municipal Liberia amaneció de luto de nuevo, esta semana, por la muerte del padre de uno de sus excampeones y figura historia del cuadro de la “Ciudad Blanca”.

En una breve información, el cuadro pampero anunció que: “La Asociación Deportiva Municipal Liberia lamenta el fallecimiento del Sr. Walter Chévez Elizondo, padre de nuestro coordinador de Liga Menor y ex jugador de nuestra institución, Walter Chévez.

Wálter Chévez fue campeón con el Municipal Liberia, tanto en la Primera División como en la Liga de Ascenso. Cortesía Municipal Liberia

“Nos unimos al dolor que embarga a sus allegados por tan inesperada pérdida”, se agregó en el boletín.

Wálter Chévez es una de las figuras más queridas del cuadro pampero, pues creció en sus ligas menores y fue campeón con el conjunto guanaacasteco, tanro en la Prinera División como en la Liga de Ascenso. Además jugó con Alajuelense y Jicaral en la máxima categoría.

Durante la semana también se dio a conocer la muerte de su exarquero Eddy González, quien perdió la vida de manera trágica en un accidente de tránsito.