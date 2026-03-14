El mensaje de Rashir Parkins que ilusiona a Alajuelense antes de Los Angeles FC

Rashir Parkins, volante central de Alajuelense, resaltó que el momento anímico del equipo es el ideal para un reto como el que tendrá el plantel el próximo martes, cuando reciba a Los Angeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Luego de la victoria 3-0 contra Pérez Zeledón, el mediocampista reflexionó sobre su nivel y el del grupo, sobre todo pensando en el complicado reto internacional. La serie está 1-1 y la Liga, con un 0-0, logrará avanzar de ronda.

“Estoy en buen momento, ya vamos partido a partido. La motivación es ver la camiseta de la Liga, aprovechar que estamos acá. Teníamos que levantarnos, teníamos que despertar; ahora tenemos más confianza y vamos por los buenos resultados”, declaró.

Parkins se refiere al complejo comienzo que tuvo la Liga en el certamen nacional, donde apenas acumuló dos triunfos en ocho compromisos.

Al final, ahora para el volante el plantel ya desarrolló confianza y volvió a acercarse al nivel que los llevó a alzar la copa 31 a finales del 2025.

“No nos fijamos en los demás, sabemos que tenemos que ganar para meter presión. Nosotros queremos clasificar y eso es lo que vamos a buscar. Todos trabajamos con humildad”, aseguró sobre el torneo nacional.

Rashir jugó 90 minutos contra los generaleños, luego de que ha venido integrándose poco a poco al cuadro después de una lesión que lo sacó dos meses.

El mediocampista añadió que espera un partido cerrado en la vuelta contra Los Angeles.

“Será difícil, los detalles son importantes. El grupo sabe de eso; sabemos que ellos tienen una ofensiva muy fuerte. Estamos en gran momento, podemos dar más, pero lo hemos hecho muy bien”, recalcó.

Alajuelense espera un llenazo para la vuelta del compromiso. Además, Óscar Ramírez, en el torneo nacional, decidió rotar para darle descanso de titulares a figuras como Ronaldo Cisneros, Washington Ortega, Rónald Matarrita y Creichel Pérez, entre otros.

“El profe y el preparador físico saben manejar las cargas. Están los GPS para medir. Todos queremos jugar todos los partidos, pero entendemos”, finalizó Parkins.