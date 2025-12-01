El legionario que borraron de la Selección de Costa Rica sigue ganando regularidad en Portugal

Brandon Aguilera fue uno de los hombres señalados en el último proceso eliminatorio de la Selección de Costa Rica, al punto que comenzó como pieza importante de las convocatorias, pero luego fue borrado de las convocatorias de Miguel Herrera.

El mundialista de Catar 2022, sin embargo, continúa sumando minutos en su club, el Rio Ave de Portugal. Este fin de semana fue titular y actuó los 90 minutos del partido que el plantel igualó 0 a 0 contra Santa Clara, por la liga local.

En la presente temporada, Brandon acumula 797 minutos de los 1.080 que ha jugado su equipo. Esto quiere decir que ha disputado el 73.8% de los minutos.

Con el 1 a 1 contra el Santa Clara, el Rio Ave llegó a 13 unidades y está en la posición 11 de la clasificación, mientras que el líder del campeonato es el Porto con 34.

De esta forma, Aguilera sigue sumando en el fútbol europeo a la espera de ver si cuando sea nombrado el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, entra en planes para la nueva etapa de cara a la Copa del Mundo 2030. Y si responderá cuando le den otra oportunidad.

En este mismo partido, el Rio Ave tuvo en el banco de suplentes al arquero de la Selección Nacional, Kevin Chamorro.

En acción de otros legionarios, el entrenador costarricense, Marvin Solano, selló al mando del Luis Ángel Firpo de El Salvador su pase a las semifinales del campeonato salvadoreño.

Firpo se impuso 8 a 2 a Platense para ahora enfocarse en la serie que tendrá contra Águila. Si el plantel de Solano pasa se las verá en la final contra Alianza o Cacahuatique.

“Es cierto que el equipo está a tres partidos de tener un campeonato, pero primero hay que pasar dos, ante un gran rival. Yo creo que la concentración, la confianza, corregir algunas cosas y mejorar el nivel de producción que ha tenido el equipo van a ser las claves. Así que me parece bonito que hoy no hay tristeza, sino mucha alegría alrededor del equipo”, manifestó Solano a la prensa de El Salvador.