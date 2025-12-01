Fútbol

El legionario que borraron de la Selección de Costa Rica sigue ganando regularidad en Portugal

Un descartado de la Selección de Costa Rica continúa ganando regularidad en la Primera División de un campeonato europeo

Por Esteban Valverde
Brandon Aguilera recibió un reconocimiento por su buen papel.
Brandon Aguilera es regular en el Rio Ave de Portugal.







Selección de Costa RicaBrandon Aguilera
