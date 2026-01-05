El legado de Andrés Carevic seguirá presente en el Cartaginés con su nuevo entrenador

Amarini Villatoro dirigió sus primeros minutos al Cartaginés en los 90 Minutos por la Vida.

Amarini Villatoro, entrenador guatemalteco del Cartaginés, explicó que no entrará con “agresividad” al camerino brumoso para imponer su idea, sobre todo porque es consciente de que el método de Andrés Carevic funcionó el semestre pasado, cuando los blanquiazules lograron llegar a semifinales y obtener un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ante esto, el timonel manifestó en los 90 Minutos por la Vida que partirá de lo que dejó Carevic, reformulándolo con los elementos del juego que a él le gustan.

“Reconozco el buen trabajo que hizo el profesor Andrés Carevic. No nos podemos salir mucho de la línea ni hacer cambios abruptos. El trabajo dio resultados al clasificar a la Concachampions y a semifinales, y lo nuestro es mantener la línea e ir agregando lo que me gusta”, dijo.

Villatoro también se refirió a cómo percibe el próximo campeonato, sobre todo tomando en cuenta que existe una obligación para equipos como Saprissa o Herediano de campeonizar. Esto, debido a que los florenses no pudieron alcanzar el tricampeonato, mientras que los morados no celebran desde el primer semestre de 2024.

“El torneo tico es muy parejo, muy competitivo, especialmente con los equipos grandes. Siempre Herediano va a ser favorito, siempre Saprissa va a ser favorito. Hay equipos que han invertido un poco más y han ido mejorando sus planillas, como Sporting y Liberia, y la Liga, que claro, es el campeón y el año pasado lo ganó todo. Eso también le da cierta chapa de favoritismo por lo que viene haciendo”, detalló.

El guatemalteco confirmó que está a la espera de refuerzos, por lo que hizo un llamado a la dirigencia para acelerar el proceso de contratación.

El extécnico de Xelajú fue enfático en que desea jugadores habilidosos y fuertes por las bandas.

“La verdad es que nos urge que lleguen los jugadores que queremos, por el tema de la inscripción y para tenerlos habilitados. Va a ser muy importante no equivocarse, elegir bien el perfil de los jugadores extranjeros que necesitamos y que puedan adaptarse de buena manera”, resaltó.

De entrada, Villatoro reflexionó sobre la importancia de que su equipo comience a ser más contundente.

“Tenemos que ser más efectivos. Ya lo vimos: el equipo jugó bien, generó, pero fallamos, y creo que hay que mejorar en esa parte”, comentó.

El DT aseguró sentirse muy satisfecho con la actitud de su planilla, la cual considera que tiene todas las características para ser ganadora.

“Me encanta. Son jugadores muy ganadores, muy competitivos, y vamos a tratar de inculcar ese ADN en el equipo: competir y ganar siempre”, finalizó.