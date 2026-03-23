El jugador que convenció a Óscar ‘Macho’ Ramírez y ahora a Fernando Batista en la Selección de Costa Rica

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, tras la derrota contra Herediano, habló de un futbolista que ha sido un “juega todo” para él. Esa regularidad que este futbolista encontró en la Liga lo llevó a ser tomado en cuenta para la Selección de Costa Rica como una de las novedades.

Se trata del zaguero manudo Aarón Salazar, quien también puede desempeñarse como volante central y lateral derecho, siendo uno de los futbolistas más polifuncionales del equipo y que puede llevar estas fortalezas a la Selección dirigida por Fernando Batista.

“Creo que en el caso de Aarón, yo estoy muy contento, porque es un muchacho muy serio, muy trabajador, muy entregado al equipo, y tiene una particularidad: sirve en emergencias en varios puestos. Por ejemplo, ha jugado de lateral conmigo, ha jugado de central, ha jugado de cinco, y tiene esa característica, que es muy importante para uno”, reflexionó Ramírez.

El timonel dio a conocer que en ocasiones el jugador comienza en una posición, pero luego el desarrollo del juego obliga a hacer variantes, y estas pueden ser internas con los futbolistas que ya están en el campo. Para este tipo de situaciones, un jugador como Aarón Salazar es clave.

“Es una respuesta ante situaciones complejas, te cumple muy bien, y creo que no solo se vio en los partidos de la Copa de Campeones de Concacaf, sino también en los encuentros contra Cartaginés y San Carlos antes de la convocatoria; lo viene haciendo muy bien”, detalló el “Macho”.

Aarón, por su parte, se mostró muy conforme con su llegada a la Sele.

“En algunos partidos entré de cambio en la Liga, me estaba costando un poco, pero creo que he tomado confianza. Me siento muy bien físicamente y espero, en los próximos partidos, corregir los errores que hay que corregir y estar a tono para jugar donde el profesor me necesite”, finalizó.

Donde se ha visto mejor Salazar ha sido en la zona media; en la serie contra Los Angeles FC hizo dupla primero con Alejandro Bran y luego con Celso Borges, para tratar de controlar la ofensiva del equipo de la MLS.

Salazar destaca por ser un jugador muy correcto en el campo: va fuerte al esférico, pero no es malintencionado y, además, tiene buen pie para darle salida a la escuadra cuando actúa como volante de contención.