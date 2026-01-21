El jugador que afición de Alajuelense no quería ver partir encuentra equipo al otro lado del mundo

Diego Campos dejó Alajuelense luego del cetro 31 manudo, en medio del dolor de los aficionados que no lo querían ver partir, pero ahora tiene nuevo destino futbolístico al otro lado del mundo.

Con los erizos, Campos alcanzó seis títulos, por lo que siempre dijo que la Liga significó mucho en su carrera deportiva. Se ganó el cariño de la afición, por lo que fue una ruptura difícil para ambas partes.

Diego fue presentado con el Bali United FC de Indonesia, plantel con el que, de hecho, ya realizó su primera práctica. El jugador, aunque tuvo ofertas en Costa Rica y otros países de Centroamérica, al final decidió seguir su carrera en otra latitud.

El adiós de Campos de la Liga fue emotivo.

“Gracias de corazón. Fue todo un honor y un privilegio jugar con esta camiseta. Feliz 31”, publicó en redes sociales.

Hasta la esposa del futbolista, Kari Nicole, se despidió de Alajuelense.

“Un lugar que se convirtió en hogar, personas que se convirtieron en familia, recuerdos que nunca olvidaremos. Gracias por todo”, escribió en sus redes.

Indonesia es uno de los países más grandes de Asia, aunque su selección no tiene mucha tradición futbolera.