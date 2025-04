El jugador de Saprissa que saltó de la gradería para convencer a Paulo César Wanchope

Yoserth Hernández, durante la era de José Giacone, prácticamente no contaba. El volante del Saprissa no tenía minutos; sin embargo, con la llegada de Paulo César Wanchope al banquillo, el futbolista empezó a ganar protagonismo. Todo apunta a que será titular en el Clásico Nacional ante Alajuelense, este lunes a las 8 p. m.

En el presente campeonato, Hernández acumula 373 minutos, pero ha sido titular en los últimos compromisos. Por ejemplo, en el triunfo 2-1 contra Puntarenas fue parte del once inicial y jugó hasta el minuto 65. Previamente, frente a Santa Ana, también fue titular y salió de cambio al 68′. El escenario contra Sporting fue muy similar: arrancó de titular y fue sustituido al 63′.

Paulo Wanchope siempre ha mostrado gusto por el buen pie del volante y afirmó que lo venía preparando para cuando se presentara la oportunidad. Con la lesión de David Guzmán, Hernández apareció como el revulsivo necesario para acompañar a Sebastián Acuña en la recuperación, y al mismo tiempo, liberar a Mariano Torres en la creación de juego.

“Ese era uno de los que no tenía oportunidad, pero yo acostumbro a que los que no tienen participación tengan carga de partidos durante la semana. Ahora Yoserth tiene la oportunidad. Es muy técnico; no es su posición habitual, porque es más un ‘10′, pero está haciendo un trabajo de doble cinco y lo está haciendo bien”, aseguró Wanchope.

El volante cumple con darle salida al equipo, además de fajar en la recuperación del balón durante la fase defensiva.

Yoserth Hernández llegó en diciembre de 2023 a Saprissa, de cara al torneo 2024. Desde su llegada, ha sido considerado por la percepción pública como el eventual recambio de Mariano Torres. Sin embargo, hasta ahora, no había logrado encontrar regularidad.

Saprissa llega al compromiso contra los manudos con la necesidad de sumar de tres, en su afán por meterse de una vez por todas en zona de clasificación. El “Monstruo” es actualmente quinto con 31 puntos, los mismos que tiene Cartaginés, ubicado en el cuarto lugar. Sin embargo, es un hecho que los brumosos llegarán a 34 sin jugar, debido a la sanción contra Guanacasteca, su rival de esta fecha.