Puntarenas vs. Saprissa: juego de alto voltaje para los morados

Este partido está para frotarse las manos y no se lo puede perder. Puntarenas recibe a Saprissa, compromiso que inicia a las 8 p.m. y usted lo puede ver por la señal de Tigo Sports. Para los morados es una de las salidas más complicadas, porque se miden al líder del campeonato y, por si fuera poco, los porteños están invictos en su campo. Puntarenas tiene seis victorias y dos empates en su cancha, y a todos los rivales que lo visitaron les sacudió las redes. Los únicos que sacaron un punto del “Lito” Pérez fueron Herediano y Guanacasteca.

😈 Hoy juega Saprissa

🕓 8 p.m. 📍 Lito Pérez ⚽️ vs Puntarenas FC pic.twitter.com/7ByajECT2q — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 15, 2025

A favor de Saprissa Copiado!

Los saprissistas no solo están obligados a salir bien librados, por la lucha que libran con Cartaginés por el cuarto puesto de la clasificación —ambos tienen 28 puntos—, sino que exponen su buena racha sin recibir goles. Los tibaseños poseen tres partidos seguidos sin anotaciones en contra. Jugar en campo ajeno no les ha dejado buenos dividendos a los morados, quienes han disputado ocho encuentros: ganaron tres y perdieron cinco. Sin embargo, un punto a favor de Saprissa es que no le va mal al jugar en campo porteño. De los últimos 10 compromisos en la cancha chuchequera, los morados lograron cuatro victorias, cinco empates y solo una derrota.

El balance Copiado!

Puntarenas cuenta con tres derrotas consecutivas en el estadio “Lito” Pérez ante Saprissa. Paulo Wanchope buscará su primera victoria en la “Olla Mágica”; en sus dos juegos previos cayó (Invierno 2008 y Clausura 2023) como timonel de Herediano y Cartaginés, respectivamente.

“Al igual que lo hemos hecho desde el primer partido del campeonato, esperamos ser dinámicos en ofensiva. Vamos a ir al frente, por lo que me parece que será un partido abierto. En casa hemos sido muy fuertes, así que también esperamos ser protagonistas. Me parece que será un partido bonito para la afición”, dijo César Alpízar, técnico de Puntarenas. Por su parte, Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, afirmó estar contento con el desempeño de su escuadra, pero toma las cosas con calma, sobre todo por el buen momento de Puntarenas. “Seguimos metiendo presión. El campeonato está muy luchado, parece que todo se va a definir en la última fecha. Nosotros vamos partido a partido, se nos vienen juegos difíciles, esperamos seguir sacando resultados en busca de esa clasificación”, expresó Paulo César.

Los uniformes Copiado!

Puntarenas saldrá a la cancha con camiseta naranja; la línea del cuello, mangas y costados en negro; pantaloneta y medias negras. El uniforme del portero será camiseta amarilla con detalles en amarillo oscuro, pantaloneta y medias amarillas. Saprissa usará camiseta a rayas moradas y blancas, pantaloneta blanca y medias blancas con morado. El arquero usará camiseta y pantaloneta verde, y medias negras con verde.

El árbitro Copiado!

El partido será dirigido por Benjamín Pineda, quien estará asistido por Luis Granados y Jeriel Valverde. El secretario arbitral será Jonathan Leitón. En el VAR estará Yazid Monge y el árbitro AVAR será Pablo Camacho.

Benjamín Pineda será el árbitro central del partido de Puntarenas contra Saprissa. (Jose Cordero)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.