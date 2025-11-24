El hijo de Keylor Navas confiesa cómo llegó al motocross y en cuál deporte se quiere profesionalizar

Mateo Navas, hijo de Keylor Navas y Andrea Salas, confesó el pasado fin de semana, en el sitio especializado Hablemos de Motores Costa Rica, cómo está incursionando en el mundo del motocross. Además, contó que eligió entre el fútbol y el deporte de motores cuál le gustaría practicar como profesional.

Mateo -de 11 años- es arquero y, en su carrera formativa, ha estado en los equipos en los que su papá también ha jugado, como París Saint-Germain, Newell’s o Pumas; de hecho, con los galos afrontó varios torneos internacionales. En Costa Rica, el hijo de Keylor defendió la portería de Fútbol Consultants.

Pese a su inclinación por el fútbol, Navas también desarrolló una pasión por el motocross, más ahora que su padre incluso posee un equipo en la disciplina, llamado KN1.

Mateo tuvo participación este último fin de semana, y luego de su carrera brindó una entrevista en la que confesó cómo fue su llegada al motocross.

“Primero el gusto empezó porque a mi papá le gustan, entonces yo no había dicho nada, pero no me gustaba mucho el deporte. Después fui a una carrera y me empezó a gustar. Empecé con una eléctrica, luego seguí con una de gasolina, empecé a andar en moto más seguido, ahora estoy con una 85... Mi papá comenzó a hacer carreras y ya me dejaron participar”, manifestó.

El hijo del Halcón fue más allá y contó que tiene muy claro el deporte en el que quiere ser profesional.

“A mí la moto y el fútbol me gustan mucho. La moto es un deporte que no lo veo como profesional; en fútbol sí quiero ser profesional”, mencionó.

Sobre los consejos que recibe, el niño no escondió que uno de sus principales consejeros es su propio padre.

“Más que todo, que vaya tranquilo, que no me ponga nervioso, que me esfuerce lo más que pueda. Que vaya tranquilo, que no vaya loco y que mida lo peligroso que es el deporte”, recordó sobre lo que le dice Navas.

Otra que vive con normales temores de madre es Andrea Salas.

“Ella me deja, me apoya, pero se asusta; es un deporte peligroso. Sí se asusta”, finalizó.

Daniela, Mateo y Thiago son los hijos de Keylor Navas; de estos, sobre todo Mateo y Thiago tienen una clara influencia deportiva porque han vivido la etapa de Keylor Navas como portero.