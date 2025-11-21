Pumas vs. Pachuca: el rival pone contra las cuerdas a Keylor Navas y su club

Pachuca logró abrir el marcador al minuto 33 del duelo contra Pumas. El equipo de Keylor Navas no pudo resistir la presión de los locales y Enner Valencia marcó el 1 a 0.

Por otra parte, en el minuto 41 nuevamente marcaron los Tuzos, pero esta vez por medio de Kenedy. Con este resultado, Pumas le está diciendo adiós a la Liga MX.

Inicio del juego Copiado!

Los primeros minutos del juego entre Pumas y Pachuca no han sido de mayor exigencia para el arquero Keylor Navas.

El duelo continúa 0 a 0.

Previa Copiado!

Keylor Navas, arquero de Pumas y la Selección de Costa Rica, se alista para afrontar una final en la Liga MX. El Pumas se las verá contra Pachuca en la ronda de repechaje a la fase final del campeonato azteca.

El partido se llevará a cabo a partir de las 7 p. m. y el ganador avanzará a una ronda más que definirá si se accede a la liguilla.

La presencia de Keylor está garantizada en el arco felino, esto después de que el martes anterior jugara con la Selección de Costa Rica ante Honduras, en el último duelo eliminatorio.

Keylor Navas en un duelo de Pumas dio instrucciones a su zona defensiva. (DUILIO MY/Instagram Pumas.)

Pumas accedió a esta fase al terminar décimo en la clasificación.

¿Dónde ver el juego? Copiado!

El duelo entre Pachuca y Pumas pasará por la app Caliente TV. En principio TUDN lo tenía anunciado, pero en la versión para Centroamérica no están dando el cotejo.