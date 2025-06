El goleador del campeonato al final se lo peleó Centroamérica y terminó donde nadie esperaba

Emanuel Casado logró nueve celebraciones con Santa Ana en el Clausura 2025. Esto le valió al atacante argentino para cotizarse como pocos a nivel nacional e internacional, al punto que lo quisieron toda Centroamérica.

Al futbolista lo buscaron de Costa Rica, Jafet Soto intentó llevarlo a Herediano, también Saprissa se interesó y en el Cartaginés lo quisieron.

No obstante, las ofertas económicas fuertes llegaron fuera de Costa Rica. Hace tres semanas de Guatemala, prácticamente lo tenían convencido, no obstante con el cierre de los diferentes torneos el nombre de Casado comenzó a sonar en Honduras, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Al final fue el Real Estelí el que consiguió el sí definitivo del ariete.

Aunque el exSanta Ana tenía todo listo para jugar en Guatemala, de última hora tuvo seis ofertas sobre la mesa y la mejor de esas fue la del Tren del Norte.

A la carrera final llegaron dos clubes: Motagua y Estelí, pero fueron los nicaragüenses los que pusieron toda la carne en el asador para dejarse a Emanuel, quien dio una respuesta definitiva este martes a altas horas de la noche.

Maximiliano Duarte, asesor del atacante, vivió horas intensas, no obstante al final la decisión la tomó el jugador con el consejo de su agente.

La apuesta por el Estelí es clara: la Copa Centroamericana. El conjunto rojiblanco ha estado muy cerca de alcanzar el cetro de la región, de hecho ha sido subcampeón del torneo por dos años consecutivos: 2023 y 2024. Ante esto, la llegada del romperredes del campeonato de Costa Rica les puede dar un arma para competir mejor a nivel internacional.

El 12 de mayo, el goleador le dio una entrevista a La Nación, en la que manifestó porque valoraba continuar su carrera fuera del país:

“Estoy en un momento de mi vida en el que debo seguir creciendo, seguir conociendo otros países. Ya he tenido la suerte de conocer varios, gracias a Dios. Hoy en día, donde mejor me ha ido ha sido acá, me gusta el fútbol de Costa Rica. Es el deporte más bonito del mundo, pero también es mi trabajo, y debo apostar por ese desarrollo económico”, comentó.