El goleador del torneo explica por qué su destino está lejos de Saprissa, Herediano y el fútbol tico

Emanuel Casado, goleador del torneo nacional con nueve goles marcados para Santa Ana, no escondió que su temporada fue de contrastes. Individualmente, destacó como máximo goleador, pero grupalmente vivió la tristeza del descenso.

El nombre del argentino sonó para reforzar a varios equipos grandes, siendo vinculado a clubes como Saprissa y Herediano. Sin embargo, el futuro del delantero está fuera de Costa Rica, ya que hace unos días alcanzó un acuerdo con un club grande de Guatemala.

Casado fue claro al señalar que su representante, Maximiliano Duarte, se encarga de su futuro. Sin embargo, explicó por qué podría optar por continuar fuera de Costa Rica en lugar de firmar con uno de los equipos más grandes del país.

“Estoy en un momento de mi vida en el que debo seguir creciendo, seguir conociendo otros países. Ya he tenido la suerte de conocer varios, gracias a Dios. Hoy en día, donde mejor me ha ido ha sido acá, me gusta el fútbol de Costa Rica. Es el deporte más bonito del mundo, pero también es mi trabajo, y debo apostar por ese desarrollo económico”, comentó.

Casado nunca sintió presión por los rumores que lo vinculaban a equipos como Saprissa o Herediano, más bien los consideró una motivación.

- ¿Cómo vivió el torneo en el que figuró, pero descendió?

Lo cierto es que, a nivel grupal, no se logró el objetivo, lamentablemente. Pero a nivel individual, las cosas salieron bien. Me hubiera gustado que eso se conjuntara con lo grupal, pero estoy agradecido con Dios. Trabajé muy duro.

- Ya tiene decidido irse del fútbol tico... ¿Por qué?

-Eso lo maneja mi representante. La verdad, si me toca irme de Costa Rica, me voy tranquilo, porque hice lo que debía hacer. Siempre fui muy profesional. El fútbol costarricense es muy bonito.

LEA MÁS: El goleador del campeonato, Emanuel Casado, ya decidió en qué equipo jugará

- ¿Cuál es su concepto del fútbol costarricense?

-Ya conocía los clubes grandes, no veía todos los partidos, pero sí los conocía. Es un fútbol competitivo, con buenos jugadores que han jugado internacionalmente. Estoy muy contento de haber compartido cancha con jugadores de mucha experiencia.

- Cuando empezó a decirse que iba a Saprissa o Herediano, ¿cómo lo manejó?

-Sí, la verdad, los chicos me preguntaban. Lo tomé con mucha tranquilidad, porque sabía que si sonaba en esos clubes era porque había hecho bien las cosas. Estaba muy tranquilo y contento, pero nada, gracias a Dios siempre he sido profesional. Hubo momentos complejos, pero ahora que todo salió, lo disfruté al máximo.

- ¿De dónde salió Emanuel Casado?

-Yo empecé en Argentina, en las inferiores de Colón de Santa Fe. Comencé allí cuando tenía 14 años, estuve seis años y jugué en la primera división de Colón en 2014.

Lo de venir a Costa Rica se dio sin querer. Estaba en un momento de mi vida en el que lo veía como una segunda opción. Estaba por empezar a trabajar en Argentina, buscando trabajo, porque en el fútbol no encontraba oportunidades. Surgió una posibilidad cuando Robert Arias fue a buscar jugadores. Yo fui a ver, nos pusimos a hablar, intercambiamos contactos y él habló con Cristian Oviedo. Así surgió la posibilidad de venir a Costa Rica, y me coloqué aquí.

Cada día que estuve acá lo disfruté al máximo.