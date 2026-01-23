¿El futuro de Keylor Navas está en Pumas? Esto responden en el club mexicano

Keylor Navas es el capitán de Pumas desde que llegó al club, a mediados del 2025.

Keylor Navas llegó a Pumas de México para la temporada 2025-2026. El arquero de Costa Rica vence contrato con la finalización de la actual Liga MX, por lo que su futuro está en el aire.

Navas es la figura del cuadro mexicano, por lo que en medios aztecas ya se habla sobre el porvenir del Halcón, quien, a sus 39 años, sigue demostrando su calidad y, en el arranque liguero, fue el gran protagonista de la única victoria que tiene su club (1-0 contra Tigres).

De momento, no hay noticias sobre una renovación definitiva; sin embargo, en Pumas aseguran que, si Navas continúa mostrando el nivel que ha tenido hasta ahora, harán el esfuerzo por intentar mantenerlo en la institución.

“Es un gran profesional, un gran jugador por todo lo que ha hecho. El partido contra Tigres tuvo una gran actuación. Ya hablaremos con Keylor y, si sigue en este nivel, ojalá lo podamos tener mucho tiempo más, pero hay que sentarnos a platicar”, dijo el vicepresidente de Pumas, Antonio Sancho, en una entrevista con el diario Esto.

En México, lo que sí queda claro es que, a nivel de prensa, existe consenso en que el tico debería seguir siendo el guardián del arco universitario.

“Con 39 años de edad, Keylor Navas continúa en un nivel alto que beneficia a Pumas bajo el mando de Efraín Juárez, por lo que la directiva tendrá como misión negociar con el costarricense para llegar al mejor acuerdo posible para ambas partes”, se lee en un reportaje publicado por Récord.

La llegada de Keylor a Pumas generó polémica a mediados de 2025, ya que el nacional todavía tenía contrato con Newell’s Old Boys de Argentina, pero solicitó la carta de salida tras recibir la oferta del club mexicano.

Posteriormente, se reveló que parte de la decisión de Keylor fue acercarse a Costa Rica, debido a que su padre, Freddy Navas, había atravesado un quebranto de salud.

En su primera campaña con los Felinos, Keylor fue determinante para que Pumas alcanzara el repechaje rumbo a la liguilla, aunque el plantel no logró acceder a la ronda final.

El Halcón estuvo inactivo durante seis meses en 2024, luego de finalizar contrato con el París Saint-Germain. A inicios de 2025 llegó al fútbol argentino con Newell’s y posteriormente arribó al balompié mexicano.

Navas ya ha manifestado públicamente que se encuentra muy feliz en territorio universitario, por lo que la disposición del tico, de entrada, es escuchar propuestas y buscar un acuerdo para continuar en el torneo mexicano.