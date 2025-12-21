El futbolista formado en el Arsenal casi no jugó, pero igual celebra su primer título con Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Elian Quesada celebró con el resto de la planilla de Alajuelense la obtención del cetro contra Saprissa.

Elian Quesada llegó en el último mercado de piernas a Alajuelense. Lo hizo luego de completar su etapa formativa como jugador en el Arsenal de Inglaterra. Por ese antecedente generó mucha expectativa en el cuadro manudo; no obstante, tuvo pocos minutos.

Pese a su poca participación, el lateral izquierdo se mostró agradecido con Óscar Ramírez durante la celebración del cetro 31 de Alajuelense, el cual consiguió este sábado al vencer 3 a 1 al Saprissa en el Morera Soto.

Aunque todavía no domina el español, Elian dio una breve entrevista en la que confirmó que es feliz en la Liga, además de que está muy contento con su primer cetro.

“Estoy feliz. Estoy bien. Tengo a mi familia, estoy feliz, todo saldrá bien. La verdad, muy contento por el campeonato, muy agradecido con la afición, con el profesor”, aseguró.

Sobre cuándo se le verá más en el campo, Quesada detalló: “Ya llegará el momento”.

Por último, el zurdo añadió que se siente un tico más y que quiere continuar su carrera en el país vestido de rojinegro.