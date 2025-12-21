Fútbol

El futbolista formado en el Arsenal casi no jugó, pero igual celebra su primer título con Alajuelense

Elian Quesada confirmó su deseo de continuar vistiendo la camisa de Alajuelense, pese a la poca participación

Por Esteban Valverde y Fanny Tayver Marín
20/12/2025 Alajuela, Estadio Morera Soto, Partido de la Final del Torneo de Apertura 2025 disputado por Liga Deportiva Alajuelense el Deportivo Saprissa
Elian Quesada celebró con el resto de la planilla de Alajuelense la obtención del cetro contra Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







AlajuelensePrimera DivisiónElian Quesada
