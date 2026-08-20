El futbolista costarricense que en cinco años pasó de jugar en canchas abiertas a ser legionario en Europa y Asia

Johan Bonilla fue anunciado con el PSCS Ciamis de Indonesia como fichaje para la temporada 2026 - 2027.

Johan Bonilla tiene hoy 30 años, juega en Indonesia con el PSCS Ciamis y tiene clara su meta: hacer carrera durante al menos cinco años más en el país asiático, porque es consciente de que ahí está el desarrollo económico para el resto de su vida, sobre todo teniendo en cuenta que hace cinco años jugaba en canchas abiertas.

Cuando tenía 25 años, Bonilla militaba en el Municipal Desamparados y era dirigido por Alonso Solís, exjugador del Saprissa. Sin embargo, de un pronto a otro, gracias a su talento individual, tuvo la oportunidad de jugar en la Liga de Ascenso con Jicaral. También estuvo en Primera División con Santa Ana y Sporting, y consiguió dar un salto de la manera más inesperada a Malta para, hace un mes, llegar a Indonesia.

“Cuando yo estuve en Santa Ana, nosotros tuvimos un compañero brasileño que me vio jugando y me dijo que por qué yo no había jugado fuera. Le dije que era muy difícil salir de Costa Rica, pero me dijo que hiciera un video. Yo me quedé pensando en eso y, al final, decidí hacerlo. Ese primer video me dio la oportunidad de tener cuatro ofertas en la mesa, pero eran de Libia e Irak y yo no quise aceptar”, pronunció en entrevista con La Nación.

No obstante, conforme avanzaron los días, el jugador empezó a ver en su bandeja de entrada del correo electrónico ofertas de países que le resultaron más llamativos, como Malta, donde no dudó en firmar.

“Vea, usted no me va a creer, pero yo en un mes tenía como 60 empresarios (representantes) que querían trabajarme. Cuando firmé en Malta conseguí 13 asistencias y seis goles, y eso me abrió más puertas todavía”, declaró.

Johan siempre tuvo claro que ir a Indonesia era una buena oportunidad económica, por lo que se mentalizó en llamar la atención de ese mercado. Lo sabía porque un compañero en Malta le hizo saber las condiciones económicas que ofrecían.

“A mí me comentaron que un jugador de Malta se fue con $25.000 por mes y pensé que ese era el mercado al que yo quería ir para poder salir adelante. Esa es la liga a la que yo quería llegar y, al final, me salió la oportunidad de jugar en el PSCS Ciamis, donde no dudé en firmar”, pronunció.

Actualmente, Bonilla firmó por un año y se encuentra en pretemporada.

“En cinco años pasé de canchas abiertas a jugar en Asia. La verdad, es una locura lo que me ha tocado vivir”, finalizó.