Fútbol

El futbolista costarricense que en cinco años pasó de jugar en canchas abiertas a ser legionario en Europa y Asia

Jugador de Costa Rica veía a los 25 años cómo su carrera se acababa, pero un video lo colocó al otro lado del mundo

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Por Esteban Valverde
Johan Bonilla fue anunciado con el PSCS Ciamis de Indonesia como fichaje para la temporada 2026 - 2027.
Johan Bonilla fue anunciado con el PSCS Ciamis de Indonesia como fichaje para la temporada 2026 - 2027. (Johan Bonilla/Johan Bonilla)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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