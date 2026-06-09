El fútbol femenino tiene nuevo inquilino en Primera División, pero hay otro boleto por definir tras retiro de Herediano

(Facebook de la Unión Femenina de Fútbol - Costa Rica/Facebook de la Unión Femenina de Fútbol - Costa Rica)

Las jugadoras de Upala-Carrillo celebran una anotación ante el Cartaginés FF que selló su ansiado ascenso a la máxima categoría.

El fútbol femenino de Costa Rica definió el domingo 7 de junio a su nuevo inquilino en la máxima categoría.

El conjunto de Upala-Carrillo se impuso en la Gran Final ante el Cartaginés FF como visitante 0-2; con este resultado, la escuadra de la provincia de Guanacaste remontó la serie, tras el 1-0 de la ida a favor de las brumosas.

Upala-Carrillo selló su boleto a esta instancia decisiva tras coronarse en el Torneo de Clausura frente a San Ramón FF. Por su parte, el elenco de la Vieja Metrópoli había obtenido el título de Apertura, pero quedó eliminado de manera temprana en el torneo que acaba de concluir, lo que obligó a disputar una Gran Final por el ascenso.

El recién ascendido tiene su sede en el cantón de Carrillo, Guanacaste, donde disputará sus compromisos en el Estadio Municipal; no obstante, la franquicia deportiva pertenece formalmente a Upala.

En el papel, Upala-Carrillo sustituiría al equipo descendido, que es AD Moravia, pero el retiro de Herediano Femenino de la Primera División cambió el panorama. Dado a que hay un campo adicional, AD Moravia y Cartaginés (como subcampeón de segunda división) disputarán un repechaje para definir el equipo que se queda con el último boleto.

A pesar de que la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) aún no emite un pronunciamiento oficial sobre este repechaje, el conjunto moraviano confirmó en sus plataformas digitales la realización de dichos encuentros, para los que no hay días ni horarios.

Cabe destacar que, en el pasado, la localidad de Carrillo ya tuvo un equipo en la Primera División e incluso se coronó campeón en 2006 bajo el nombre de Mapache-Carrillo (ya desaparecido).

Asimismo, la provincia de Cartago ya tuvo representación en la máxima categoría por medio del desaparecido club Cartago FF, el cual obtuvo dos subcampeonatos.