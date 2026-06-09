Fútbol

El fútbol femenino tiene nuevo inquilino en Primera División, pero hay otro boleto por definir tras retiro de Herediano

Upala-Carrillo remontó la serie ante el Cartaginés FF; ahora las brumosas tendrán otra oportunidad de llegar a Primera

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Por Steven Torres
Las jugadoras de Upala-Carrillo celebran una anotación ante el Cartaginés FF que selló su ansiado ascenso a la máxima categoría.
Las jugadoras de Upala-Carrillo celebran una anotación ante el Cartaginés FF que selló su ansiado ascenso a la máxima categoría. (Facebook de la Unión Femenina de Fútbol - Costa Rica/Facebook de la Unión Femenina de Fútbol - Costa Rica)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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