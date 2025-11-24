Fútbol

El fracaso de la Copa del Mundo 2026 podría llevarse a otro peso pesado de la Federación Costarricense de Fútbol

El Comité Ejecutivo pondrá en discusión el futuro de la cabeza deportiva de la FCRF. Podría darse otra salida esta misma semana

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Osael Maroto e Ignacio Hierro
Ignacio Hierro llegó en diciembre del 2024 a la Selección de Costa Rica, un año después su puesto está en discusión. (Cuenta X de Fedefutbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ignacio HierroSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.