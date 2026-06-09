Fútbol

El favor que Keylor Navas le pedirá a Luka Modric para cumplirle un sueño a Adalberto Carrasquilla

Keylor Navas se comprometió con Adalberto Carrasquilla a hacer que su Mundial 2026 sea inolvidable

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas celebró con Adalberto Carrasquilla la victoria de Pumas sobre Orlando City en la Leagues Cup.
Keylor Navas celebró con Adalberto Carrasquilla la victoria de Pumas sobre Orlando City en la Leagues Cup, en la edición 2025. (Pumas de México/Pumas de México)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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