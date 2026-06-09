El favor que Keylor Navas le pedirá a Luka Modric para cumplirle un sueño a Adalberto Carrasquilla

Keylor Navas celebró con Adalberto Carrasquilla la victoria de Pumas sobre Orlando City en la Leagues Cup, en la edición 2025.

Keylor Navas, figura de Costa Rica en la Copa del Mundo de 2014, torneo en el que la Selección Nacional alcanzó los cuartos de final, sostuvo una conversación con el futbolista panameño Adalberto Coco Carrasquilla, quien integra la lista oficial de Panamá para disputar la Copa del Mundo 2026.

Durante la charla, Carrasquilla le confesó a Navas -su compañero en Pumas de México- que uno de sus grandes referentes es Luka Modric, capitán de Croacia y excompañero del costarricense en el Real Madrid. Ante esto, el Halcón tuvo un gesto especial con el canalero.

“Una de mis ilusiones es jugar el primer partido. Será mi primer Mundial, pero Croacia es el rival que más ilusión me genera porque Modric es el jugador que sigo por sus características y por la forma de juego que tengo”, expresó Carrasquilla.

Tras escuchar sus palabras, Navas le hizo una promesa.

“Yo me comprometo. Le voy a escribir un mensajito a Lukita para que, en ese partido, te guarde la camiseta y la cambie contigo para que tengas ese recuerdo”, comentó el guardameta.

Carrasquilla reaccionó con una sonrisa y se mostró muy agradecido por el gesto del costarricense.

La conversación continuó y Navas confesó que considera a Panamá como una de las selecciones con potencial para convertirse en la revelación de la Copa del Mundo.

Además, aprovechó el espacio para compartir algunos consejos sobre cómo gestionar el grupo de jugadores y afrontar un torneo de la magnitud de un Mundial.

“Antes de irnos al Mundial de 2014, nuestro capitán era Bryan Ruiz y todos lo apoyábamos. Pero tomamos la decisión de reunirnos como equipo y acordamos dejar de lado cualquier cosa que pudiera afectar nuestro sueño. Queríamos llegar convencidos y concentrados. Así nos mentalizamos”, recordó.

El portero destacó que existía un objetivo común que impulsaba a toda la delegación costarricense.

“El sueño que teníamos todos de estar en un Mundial y hacer historia fue lo que nos motivó. Ahora, si vemos a Panamá, observamos una selección unida. Se les vio carácter, se les vio ganar en canchas difíciles y tienen un gran grupo”, afirmó Navas.

Panamá debutará el 17 de junio ante Ghana en la Copa del Mundo. Posteriormente enfrentará a Croacia el 23 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Inglaterra.