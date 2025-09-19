El éxito de un entrenador mexicano y otras claves del equipo que está dando la sorpresa en el Campeonato

El Municipal de Pérez Zeledón se ha acostumbrado a sonreír en este torneo y está a un punto del líder, Alajuelense.

El Municipal de Pérez Zeledón no solo está demostrando un buen rendimiento en el campeonato nacional, al punto que está entre los mejores cuatro de la clasificación al cierre de la primera vuelta, sino que también ya le ha sacado unidades a los rivales directos por esos cupos.

El reciente empate contra Cartaginés 1 a 1, de visitante, además de la victoria contra Alajuelense, en San Isidro del General, hacen notar que los generaleños además de sumar los 15 puntos y estar en la tercera posición; también están dándose taco a taco con los rivales que tendrían que competir en una siguiente fase. El primer lugar es de la Liga con 16.

Ante esto, los de Pérez se ilusionan con el futuro y su presidente, Juan Luis Artavia, tiene claro que ya imaginarse en las semifinales debe verse como una obligación y no como una aspiración.

“Nosotros creo que cuando decidimos hacer la renovación de plantel, de gente y cuerpo técnico fue para esto precisamente. Esto es lo que queríamos y yo creo que debemos estar en la siguiente ronda, es lo que tenemos en planes”, resaltó.

Para el jerarca, la presencia del mexicano Luis Orozco en el banquillo fue un acierto y eso quedó demostrado desde la pretemporada, cuando a nivel de dirigencia comenzaron a notar cambios positivos en la dinámica generaleña.

“Lo que hemos dicho en la Junta Directiva es que llevamos varios torneos sin pelear, pero con la renovación de grupo y cuerpo técnico hay un nuevo aire. Se ve que los jugadores están compenetrados. Desde que fuimos campeones queríamos volver a estos lugares. Estamos contentos con lo que se está viendo”, acotó Artavia.

El mensaje de los Guerreros del Sur, para su jerarca, quedó confirmado con los resultados positivos contra los manudos y brumosos. Ahora tienen en la mira a Saprissa, el próximo lunes a las 8 p. m.

“Lo importante es valorar, le sacamos tres puntos a la Liga y uno a Cartaginés. Con Herediano vamos a ponerlo tablas, porque nos ganaron pero recuerde que se nos fue en el último minuto el partido. No podemos bajar de las cuatro posiciones”, destacó.

Pérez Zeledón quedó campeón de Costa Rica en el 2017, cuando se consagró ante Herediano. Desde entonces, el propio Artavia reconoció que a la escuadra le ha faltado aquella ambición que desarrollaron en aquel momento. Hoy la idea es volver a lo que los llevó a festejar hace ocho años.