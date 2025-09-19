Técnico de Pérez Zeledón dice que el empate es justo y ya piensa en Saprissa

Luis Orozco, técnico de Pérez Zeledón, arrancó la conferencia de prensa luego del partido que su equipo empató 1-1 de visita contra Cartaginés, pensando ya en el Deportivo Saprissa.
Seguro, el timonel mexicano cambió de chip de inmediato: dejó atrás a los brumosos y, desde ya, planifica el encuentro del próximo lunes contra los morados en el Estadio Ricardo Saprissa.
- ¿Qué análisis hace del empate?
- Fue un partido muy disputado contra un gran rival, que está muy bien dirigido. Los dos equipos se comportaron a la altura y el gol nos llegó en táctica fija, lo que Cartaginés trabaja muy bien. Tuvimos para anotar en el primer tiempo y desperdiciamos esas oportunidades. El empate es justo; la primera vuelta fue bien trabajada y nos motiva para enfrentar a Saprissa el lunes.
- ¿Qué tan sólida ve a su escuadra?
- La veo bien, y el indicador es lo que pasó en una cancha complicada y amplia, contra un buen equipo. Mi plantel se comportó a la altura. No puedo decir cómo estará la segunda vuelta, pero, al hacer una buena pretemporada, da para tener un equipo intenso.
- ¿Qué tan importante fue sacar el empate?
- Fue valioso. En la primera vuelta sacamos cinco puntos de visita: en San Carlos ganamos, en Liberia un punto y, ahora, en Cartago. Son plazas complicadas y los muchachos tienen credibilidad en ellos mismos. Estoy muy ilusionado porque es un equipo muy unido y eso me deja contento.
- ¿Qué rescata del rendimiento de su equipo?
- Tuvimos bastantes llegadas por diferentes zonas y faltó definición; es parte del juego. El tema de posesión y el volumen lo supimos manejar arriesgando, siendo valientes. Por momentos fuimos intensos y, en algunos tramos, nos faltó tener la pelota.
- ¿Qué haría diferente para sellar esto de una vez por todas?
- Hemos sido un equipo ordenado, intensos en defensa, hemos sabido leer los momentos de cada partido. Me gusta el atrevimiento de salir desde atrás y armar jugadas. Eso se trabajó mucho en pretemporada y estoy contento de que lo hacen los jugadores, quienes descubren que pueden hacer cosas diferentes. Uno queda satisfecho.