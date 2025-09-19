Puro Deporte

Técnico de Pérez Zeledón dice que el empate es justo y ya piensa en Saprissa

Los generaleños visitan el lunes próximo al cuadro de Vladimir Quesada

Por Milton Montenegro

Luis Orozco, técnico de Pérez Zeledón, arrancó la conferencia de prensa luego del partido que su equipo empató 1-1 de visita contra Cartaginés, pensando ya en el Deportivo Saprissa.








