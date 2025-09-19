Técnico de Pérez Zeledón dice que el empate es justo y ya piensa en Saprissa

Luis Orozco, técnico de Pérez Zeledón, arrancó la conferencia de prensa luego del partido que su equipo empató 1-1 de visita contra Cartaginés, pensando ya en el Deportivo Saprissa.

Seguro, el timonel mexicano cambió de chip de inmediato: dejó atrás a los brumosos y, desde ya, planifica el encuentro del próximo lunes contra los morados en el Estadio Ricardo Saprissa.

- ¿Qué análisis hace del empate?

- Fue un partido muy disputado contra un gran rival, que está muy bien dirigido. Los dos equipos se comportaron a la altura y el gol nos llegó en táctica fija, lo que Cartaginés trabaja muy bien. Tuvimos para anotar en el primer tiempo y desperdiciamos esas oportunidades. El empate es justo; la primera vuelta fue bien trabajada y nos motiva para enfrentar a Saprissa el lunes.

- ¿Qué tan sólida ve a su escuadra?

- La veo bien, y el indicador es lo que pasó en una cancha complicada y amplia, contra un buen equipo. Mi plantel se comportó a la altura. No puedo decir cómo estará la segunda vuelta, pero, al hacer una buena pretemporada, da para tener un equipo intenso.

Luis Alberto Orozco, entrenador mexicano de Pérez Zeledón, está ilusionado con el nivel que muestra su escuadra. (La Nación/Fotografía: Jorge Navarro)

- ¿Qué tan importante fue sacar el empate?

- Fue valioso. En la primera vuelta sacamos cinco puntos de visita: en San Carlos ganamos, en Liberia un punto y, ahora, en Cartago. Son plazas complicadas y los muchachos tienen credibilidad en ellos mismos. Estoy muy ilusionado porque es un equipo muy unido y eso me deja contento.

- ¿Qué rescata del rendimiento de su equipo?

- Tuvimos bastantes llegadas por diferentes zonas y faltó definición; es parte del juego. El tema de posesión y el volumen lo supimos manejar arriesgando, siendo valientes. Por momentos fuimos intensos y, en algunos tramos, nos faltó tener la pelota.

- ¿Qué haría diferente para sellar esto de una vez por todas?

- Hemos sido un equipo ordenado, intensos en defensa, hemos sabido leer los momentos de cada partido. Me gusta el atrevimiento de salir desde atrás y armar jugadas. Eso se trabajó mucho en pretemporada y estoy contento de que lo hacen los jugadores, quienes descubren que pueden hacer cosas diferentes. Uno queda satisfecho.