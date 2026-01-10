Fútbol

El exgoleador de Saprissa que hoy está en la acera de enfrente y sigue ‘anotando’

Jorge Alejandro Castro estuvo en la Copa del Mundo Sub 20 en la que la Selección de Costa Rica ganó el cuarto lugar

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Jorge Alejandro Castro, en Curazao.
Jorge Alejandro Castro, en Curazao, donde fue a cubrir el juego entre Costa Rica y Haití de la eliminatoria pasada. (Instagram Tanque Castro./Instagram Tanque Castro.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge Alejandro CastroTVSaprissa
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.