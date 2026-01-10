El exgoleador de Saprissa que hoy está en la acera de enfrente y sigue ‘anotando’

Jorge Alejandro Castro, en Curazao, donde fue a cubrir el juego entre Costa Rica y Haití de la eliminatoria pasada.

Jorge Alejandro Castro inició la segunda década de los años 2000 como un delantero de proyección del Saprissa; hoy, ya lejos de las canchas, pasó al otro lado del terreno de juego: los micrófonos, donde da sus primeros pasos.

Alejandro comenzó hace cinco años como comentarista del programa Sportivia, de TD Más, pero luego avanzó a otros formatos y hoy participa en el programa Seguimos, mientras desarrolla de forma paralela sus redes sociales. Ya ha tenido experiencias importantes, como realizar preguntas en conferencias de prensa o entrevistas mano a mano con protagonistas del fútbol tico.

“Instagram y TikTok son donde más desarrollo tengo. Todo nació hace como seis años, cuando fui a un programa. Luego salió la oportunidad en Multimedios y ahí realicé la Revista Mundialista en 2022. Después vinieron invitaciones a programas como el de Tuma Martínez; ahí estuve dos años”, declaró a La Nación.

Ahora, en el programa Seguimos y en sus redes, el exjugador ha tenido experiencias que ni imaginaba.

“Desde ahí tomé un crecimiento exponencial en redes sociales. El haber jugado fútbol me permite pensar como un jugador, y eso me da una arista diferente. Yo no soy periodista deportivo y respeto mucho a quienes estudiaron eso”, enfatizó.

Una de las experiencias que más lo ha marcado es la entrevista que le realizó recientemente a Marco Ureña, con quien compartió en la ofensiva de la Selección de Costa Rica durante el proceso de Egipto 2009, cuando el país obtuvo el cuarto lugar en la Copa del Mundo Sub-20.

“Jamás imaginé entrevistar a Marco Ureña o lanzar una pregunta en una conferencia de prensa de la Selección Nacional, pero trato de hablar de lo que sé, que es 100 % fútbol. Intento librarme de la polémica; eso no me compete, aunque respeto a quienes la desarrollan”, acotó.

Jorge Alejandro Castro fue jugador, también es empresario y ahora comunicador deportivo.

“Estudié Administración con énfasis en Mercadeo, por lo que siempre he estado en reuniones formales, breves y prácticas. Eso lo traduzco a la comunicación: intento ser sencillo, directo y empático, como cuando trato de vender mis negocios”, finalizó.